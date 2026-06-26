Rangnick: Chcel by som, aby moji hráči boli odvážnejší, Rakúsko ide do zápasu s otáznikmi

Rakúsku futbalovú reprezentáciu čaká v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ kľúčový zápas proti Alžírsku v 3. kole J-skupiny na majstrovstvách sveta.
Oba tímy majú po tri body a víťaz duelu má garantovaný postup, no pri istej zhode okolností môže obom mužstvám stačiť aj remíza.
Na výsledok sa už nemusí pozerať Argentína, ktorá má už pred záverečným stretnutím skupiny proti Jordánsku (28. júna o 4.00 SELČ) istotu postupu z prvého miesta.
Rakúsko aj Alžírsko nestačili vo svojich vystúpeniach na úradujúcich majstrov sveta, no poradili si s Jordánskom.
Pred záverečným zápasom J-skupiny tak majú zhodne po tri body. Otázna však môže byť motivácia zvíťaziť, keďže druhý tím tejto skupiny sa v šestnásťfinále stretne s veľkou pravdepodobnosťou so Španielskom, zatiaľ čo v prípade postupu z tabuľky tretích tímov by na postupujúceho čakalo Švajčiarsko.
Horšie karty v rukách má Alžírsko, ktoré by v prípade prehry skončilo s troma bodmi a mínusovým skóre.
Tréner Vladimir Petkovič však svojim zverencom verí. „Podali sme dva dobré výkony. Všetko máme vo svojich rukách a nič ešte nie je rozhodnuté. Sme v dobrej pozícii,“ citovala 62-ročného kormidelníka agentúra Reuters.
Kouč Rakúska Ralf Rangnick by chcel vidieť od svojich hráčov viac odvahy. „Počas každého zápasu sú pasáže, kde je momentum na strane jedného tímu.
V druhom polčase proti Argentíne sme podali skvelý výkon, ale chcel by som, aby moji hráči boli odvážnejší,“ uviedol Rangnick, ktorého tímu taktiež prehra veľmi nepomôže, keďže by sa jeho skóre preklopilo do negatívnych hodnôt.
Pred stretnutím sa tak začína hlasnejšie spomínať neslávne známa „Hanba Gijonu“ z MS 1982, kde sa práve Rakúsko výraznejšie nesnažilo potrápiť Západné Nemecko a prehralo 0:1, čo vyradilo Alžírsko a posunulo obe reprezentácie ďalej.
Remíza v dueli Rakúska s Alžírskom by znamenala, že obe mužstvá by mali štyri body, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou mali stačiť na postup z tabuľky tretích tímov.
Druhé meranie síl v treťom kole J-skupiny medzi Argentínou a Jordánskom už v tabuľke nič nezmení.
„Albicelestes“ majú garanciu postupu z prvej priečky a v šestnásťfinále ich čaká druhý tím z H-skupiny. Kormidelník Lionel Scaloni tak možno nechá oddýchnuť viaceré opory vrátane najlepšieho strelca šampionátu Lionela Messiho.
„Cieľom je dať väčšine hráčov šancu hrať. Myslím si, že si ju zaslúžia a kedykoľvek to zápas dovolí, urobíme tak,“ prezradil 48-ročný Scaloni.
Väčší herný priestor by tak mohli dostať hráči, ktorí sa nedávno zotavili zo svojich zranení, ako napríklad Julian Alvarez, Nicolas Tagliafico či Leandro Paredes.
Jordánsko obsadí pri svojej turnajovej premiére štvrtú pozíciu v skupine, no po prehrách s Rakúskom (1:3) a Alžírskom (1:2) sa chcú s MS rozlúčiť v dobrom svetle proti obhajcom titulu.
„Proti Alžírsku nás neskúsenosť stála dobrý výsledok. Na chlapcov som napriek tomu hrdý,“ konštatoval kouč Jordánska Jamal Sellami.
Skupina J na MS vo futbale 2026
Alžírsko - Rakúsko
Predpokladané zostavy:
Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri - Boudaoui, Bentaleb - Hadj Moussa, Maza, Chaibi - Gouiri
Rakúsko: Schlager - Posch, Danso, Alaba, Laimer - Seiwald, Schlager - Schmid, Wanner, Sabitzer - Gregoritsch
Jordánsko - Argentína
Predpokladané zostavy:
Jordánsko: Abulaila - Al-Arab, Nasib, Abu Dahab - Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha - Al-Tamari, Al-Mardi - Olwan
Argentína: E. Martinez - Montiel, Otamendi, Li. Martinez, Tagliafico - Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada - Messi, La. Martinez