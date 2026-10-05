Čierne pásky, sklonené hlavy a provokácie. Zápasy Írsko - Izrael sprevádzala nevraživosť

Okolo žiadneho futbalového zápasu nebolo v poslednom čase toľko nevraživosti. Súboje Írska s Izraelom v B-divízii Ligy národov výrazne ovplyvnila politika.
Oba sa hrali na neutrálnej pôde. Prvý v maďarskom Debrecíne pred týždňom pred hŕstkou fanúšikov, druhý v nedeľu v mestečku Bačka Topola v srbskej Vojvodine pred prázdnymi tribúnami.
Kapitáni si pred zápasom opäť nepodali ruky a nevymenili vlajočky, írski hráči mali počas izraelskej hymny sklonené hlavy.
Oba tímy nastúpili s čiernymi páskami na rukávoch - Íri na pripomenutie všetkých obetí konfliktu v Gaze a Izraelčania na pamiatku svojich krajanov, ktorí zahynuli po teroristickom útoku hnutia Hamas 7. októbra 2023.
Kým v prvom súboji boli jasne lepší Íri (3:0), druhý sa skončil remízou 1:1. V polčase došlo k incidentu pri odchode do kabín. Podľa denníka Irish Times sa kondičný tréner Írov Damien Doyle sťažoval, že ho jeden z izraelských hráčov opľul.
Na televíznych záberoch bolo zreteľne počuť španielskeho rozhodcu Munueru, ako zvýšeným hlasom apeluje na aktérov: "Chlapi, buďte rozumní, buďte rozumní!"
Islandský tréner Írov Heimir Hallgrimsson v pozápasovom interview ocenil zverencov, že sa incidentom nedali vyprovokovať.
Nemajú konflikt, musia hrať
Medzi oboma krajinami panuje už dlhšie politické napätie. Írsko v roku 2024 uznalo Palestínsky štát a v tom istom roku sa pripojilo k Južnej Afrike, ktorá zažalovala Izrael na Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu za páchanie genocídy v pásme Gazy.
Izrael všetky obvinenie odmieta a tvrdí, že v pásme Gazy vedie legitímnu vojnu na sebaobranu, ktorú vyprovokoval brutálny teroristický útok hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.
Írsko tiež bojkotovalo piesňovú súťaž Eurovízie pre účasť Izraela a bolo prvým štátom EÚ, ktorý začal bojkotovať dovoz tovaru pochádzajúceho z nelegálnych izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
V tejto vyhrotenej atmosfére vyžrebovali futbalové reprezentácie Írska a Izraela do jednej skupiny v rámci Ligy národov.
Írska futbalová asociácia (FAI) žiadala UEFA, aby sa pri budúcich žreboch nemohli ocitnúť tieto tímy v spoločnej skupine. UEFA to odmietla s odôvodnením, že krajiny nie sú v priamom konflikte.
Slovo genocída nahnevalo Izraelčanov
Valné zhromaždenia FAI potom odhlasovalo v pomere 75:32, že Íri na zápasy nastúpia z obáv pre finančný a disciplinárny postih, ktorý by mohol znamenať preradenie mužstva do C-divízie Ligy národov.
Po rozhodnutí asociácie rozpútala aktivistická a nátlaková skupina Irish Sport for Palestine kampaň Stop the game vyzývajúcu na bojkot zápasov.
Z bezpečnostných dôvodov írska strana situovala aj domáci zápas na neutrálnu pôdu namiesto štadióna Aviva v Dubline.
Keď sa írski novinári pýtali trénera Hallgrímssona po oznámení nominácie, aké ťažké bude udržať koncentráciu jeho hráčov na futbal počas najbližších zápasov Ligy národov, Islanďan odvetil: „Nehráme s genocídou, hráme proti genocíde. Hráme proti Izraelu, nie s Izraelom.“
Izraelská futbalová federácia reagovala ostrým vyhlásením na sociálnych sieťach: „Prispeli sme svetu a ľudstvu v nespočetných oblastiach a získali sme pôsobivý počet Nobelových cien.
Žiaľ, zatiaľ sme nenašli liek na hlúposť, ignoranciu a pokrytectvo, ktoré prejavuje tréner Írskej republiky. Nehráme s ignoranciou, pokrytectvom a hlúposťou, hráme proti trénerovi, ktorý ich stelesňuje.“
Brankár odmietol, väčšina hlasovala za
Krátko pred prvým zápasom oznámil Gavin Bazunu, írska brankárska dvojka, že naň nenastúpi z etických dôvodov.
„Moje rozhodnutie je založené výlučne na mojom presvedčení, že zabíjanie nevinných ľudí je nesprávne. Je dôležité poznamenať, že môj postoj nie je v opozícii voči izraelskému ľudu ani židovskej komunite, ale proti zverstvám v regióne,“ citovali ho írske médiá.
Tie tiež priniesli informáciu, že po jeho rozhodnutí došlo v kabíne k hlasovaniu o prípadnom bojkote, ale väčšina hráčov (14:8) rozhodla, že budú hrať.
Okrem Bazunu sa dostal do centra pozornosti ešte jeden írsky reprezentant. Finn Azaz má po mame židovský pôvod. Podľa írskych novín Independent predniesol uprostred diskusií o bojkote pred spoluhráčmi „vášnivý prejav, v ktorom prezentoval izraelský pohľad na veci.“
Na rozhodnutie Írov nastúpiť na prvý zápas s čiernymi páskami reagoval izraelský minister zahraničných vecí Gideon Sa'ar statusom na sociálnej sieti X, kde okrem iného napísal.
„Ubehlo takmer 90 rokov. Výnimočná schopnosť Írska ocitnúť sa na nesprávnej strane dejín zostáva nezmenená. Vtedy (v roku 1939) predviedli nacistický pozdrav. Tentoraz stoja na strane palestínskeho terorizmu. Nad čiernymi páskami, ktoré budú mať írski hráči dnes večer na rukávoch, veje čierna vlajka džihádizmu.“
K citátu pripojil fotografiu zhotovenú pred priateľským stretnutím medzi Nemeckom a Írskom v roku 1939 v Brémach, na ktorej majú írski hráči zdvihnuté ruky k nacistickému pozdravu.
Príspevok vyvolal v Írsku obrovské pobúrenie a írski politickí predstavitelia označili takéto vyjadrenia za neprijateľné.
Konflikt na tlačovej konferencii
Ku konfliktu došlo aj na tlačovej konferencii s írskym trénerom Hallgrímssonom pred druhým zápasom v Srbsku.
Po približne desiatich minútach, počas ktorých sa diskutovalo o záležitostiach týkajúcich sa zápasu, sa jeden z izraelských novinárov obrátil na Hallgrímssona s otázkou, čo si myslí o stredajšom útoku na kapitána lietadla spoločnosti Flydubai, ktoré smerovalo z Dubaja do Tel Avivu.
„Čo poviete na ľudí, ktorých podporujete? Ich ideológia je založená na vražde. Tento týždeň sa jeden z nich pokúsil zabiť 100 izraelských pasažierov, medzi nimi 27 detí,“ pýtal sa jeden z novinárov, kým ho nezastavil tlačový hovorca írskej reprezentácie Kieran Crowley.
Ďalší novinár následne obvinil írskych futbalistov z rasistického správania voči Izraelčanom počas prvého vzájomného duelu. Tvrdil, že ich nazvali opicami.
“To nie je pravda,” reagoval tlačový atašé írskeho tímu. Íri potom tlačovú konferenciu ukončili. Tréner Hallgrímsson označil otázky novinárov za verbálny útok.
UEFA v reakcii oznámila, že účasť oboch izraelských novinárov na tlačovej konferencii po druhom zápase je nežiaduca.