Schranz hetrikom pomohol omladenej Slavii: Viem zaskočiť na akejkoľvek pozícii

Ivan Schranz oslavuje gól so spoluhráčmi.
Ivan Schranz oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: X/ SK Slavia Praha)
TASR|17. sep 2026 o 14:06
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Zopakoval to, čo sa mu podarilo naposledy v roku 2021 proti Tepliciam.

Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz prispel v stredu hetrikom k postupu Slavie Praha do osemfinále tamojšieho MOL Cupu.

Na pôde Vansdorfu si tak pri výhre 5:1 aj s kapitánskou páskou na ruke zopakoval to, čo sa mu podarilo naposledy v roku 2021 proti Tepliciam.

Do siete účastníka tretej najvyššej súťaže sa presadil trikrát už v prvom polčase. Pridal aj asistenciu, keď prihral 18-ročnému Slovákovi Adamovi Rajnohovi.

VIDEO: Zostrih zápasu Vansdorf - Slavia Praha

Odchovanec MŠK Žilina bol jedným z členov mladej základnej zostavy, v ktorej mal Schranz jednoznačnú úlohu lídra.

Chcel som chlapcom pomôcť

„Cítil som sa vedľa nich mlado, ale snažil som sa neriešiť vekový rozdiel. Chcel som chlapcom pomôcť a usmerniť ich.

Hodnotím to pozitívne, bol to ten správny mix mladých hráčov z B-tímu a z devätnástky,“ vyjadril sa 33-ročný Schranz v pozápasovom rozhovore.

Mladým talentom, ktorí podľa jeho slov pravidelne trénujú s A-tímom, na ihrisku veril, no zároveň nechcel podceniť súpera.

Zvládli sme to a som za to rád, povedal Schranz

„Priznám sa, že som mal aj určité pochybnosti, pretože všetci vieme, aké zradné vedia byť pohárové duely.

Navyše s tak premiešanou zostavou to je ešte náročnejšie, no zvládli sme to a som za to rád,“ pokračoval Schranz pre klubový web.

Ofenzívny hráč predĺžil v januári zmluvu do konca roka 2027 a i keď nedostáva na ihrisku toľko priestoru ako v uplynulých sezónach, svoju rolu v tíme rešpektuje.

„Tréneri vedia, čo je moja silná stránka a že viem zaskočiť na akejkoľvek pozícii. Vedia, že sa na mňa môžu spoľahnúť a ja som s tým stotožnený.

Uvidíme, či tu ukončím kariéru, ale som tu spokojný a dokážem si to predstaviť. Slavia mi prirástla k srdcu. Futbal a život však prinášajú rôzne príbehy,“ uzavrel Schranz.

Českého majstra čaká pred reprezentačnou prestávkou ešte nedeľný domáci duel proti Plzni.

Česko

Česko

    Ivan Schranz oslavuje gól so spoluhráčmi.
    Ivan Schranz oslavuje gól so spoluhráčmi.
    Schranz hetrikom pomohol omladenej Slavii: Viem zaskočiť na akejkoľvek pozícii
    dnes 14:06
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