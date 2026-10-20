Mesík sa v Anglicku adaptoval rýchlo. O lige: Intenzita zápasov je naozaj na vysokej úrovni

Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík si po letnom prestupe pochvaľuje doterajšie pôsobenie v anglickom Charltone Athletic.
V druholigovom klube nastupuje prevažne v základnej zostave a v druhom dueli po návrate z reprezentačného zrazu si otvoril aj svoj strelecký účet.
V rozhovore pre TASR hovoril okrem pocitov z nového pôsobiska aj o vďake za prejavenú dôveru v drese národného tímu.
VIDEO: Zostrih zápasu Burnley - Charlton (gól Mesíka od 1:49 min)
Mesík sa do Anglicka presťahoval po dvoch sezónach v holandskom Heraclese Almelo. Začiatok v Charltone hodnotí po osobnej stránke zatiaľ veľmi pozitívne.
Adaptoval som sa na novú súťaž
Pred týždňom v utorok vybojoval gólom na 2:2 v úplnom závere bod za remízu na pôde Burnley.
„Rýchlo som si zvykol na fungovanie v klube, adaptoval som sa na novú súťaž a to všetko mi pomohlo, aby som si mohol momentálne futbal užívať. Prevládla u mňa zatiaľ spokojnosť,“ povedal 25-ročný obranca.
Podľa Mesíka by si však zmenu zaslúžila aktuálna forma Charltonu, ktorý po výhrach v úvodných troch kolách ťahá osemzápasovú sériu bez víťazstva.
Aktuálne mu patrí 17. priečka s bilanciou tri výhry, päť remíz a tri prehry. Naposledy prehral v sobotu na pôde Watfordu 0:2.
Zápasy sú veľmi vyrovnané
„Štart bol výborný. Potom nám ale začali utekať detaily a súperi mali navrch. Niekedy nám možno chýbalo aj trocha šťastia, pretože zápasy sú veľmi vyrovnané,“ vyjadril sa Mesík a priznal, že i keď jeho tím ešte doma neprehral, je najvyšší čas opäť zabrať naplno.
„Sme za to radi, ale tie víťazstvá určite chýbajú. Cítia to už aj fanúšikovia a cítime to aj my. Verím, že budeme v ďalších zápasoch na niektoré veci pripravení lepšie ako súperi a začneme opäť bodovať naplno,“ zhodnotil rodák z Banskej Bystrice.
Druhá najvyššia Championship patrí v očiach mnohých minimálne pre veľký počet zápasov medzi najnáročnejšie súťaže na svete.
Je náročné predpokladať, ako sa bude vyvíjať a je fyzicky náročná. Slovenský reprezentant sa s týmto názorom stotožňuje.
Intenzita zápasov je naozaj na vysokej úrovni
„Môžem to len potvrdiť. Intenzita zápasov je naozaj na vysokej úrovni a málokedy sa hra prerušuje. Určite by som ju zaradil do tejto kategórie,“ povedal Mesík.
„The Addicks“ vedie waleský kouč Nathan Jones, ktorý má na ostrovoch povesť veľmi prostorekého a bezprostredného trénera. Mesíkovi sa s ním zatiaľ pracuje dobre a vyhovuje mu jeho štýl komunikácie.
„Je dobré, že je priamy. Od začiatku viem, čo odo mňa vyžaduje a vie to každý hráč v tíme. Poznám svoje úlohy a viem, za čo som zodpovedný.“
Charlton síce nepatrí k najbohatším a najúspešnejším tímom vo futbalovom Londýne, no vyniká v iných oblastiach.
„Je to klub založený na komunite, ľuďoch a oddaných fanúšikoch, ktorí nás podporujú deň čo deň.
Prídu do nášho centra, pozrú si tréning, pozdravia ľudí a porozprávajú sa so známymi. Bez nich by Charlton nebol tam, kde momentálne je,“ opísal Mesík pre TASR fungovanie klubu.
V tej istej súťaži pôsobia aj ďalší Slováci. Tomáš Rigo a Róbert Boženík obliekajú dres Stoke City a David Strelec hrá za Middlesbrough.
Určite sa teraz ešte viac sledujeme
„Sme v pravidelnom kontakte. Hráme v tej istej lige a určite sa teraz ešte viac sledujeme. Hlavne po tých víkendových kolách si vždy napíšeme, kto sa ako má a rozprávame sa trocha o zápasoch,“ povedal Mesík na adresu svojich krajanov.
Proti dobre hrajúcemu Stoke už raz Charlton hral a prehral 0:4. S Middlesbrough sa londýnsky klub prvýkrát v sezóne stretne 31. októbra.
V A-tíme slovenskej reprezentácie dostal Mesík od trénera Vladimíra Weissa st. v uplynulých dueloch Ligy národov šancu na poste ľavého, ale aj pravého obrancu.
Za svoje výkony si vyslúžil pochvalu. „Som rád za šancu a dôveru, ktorú som dostal. Po dlhšom období som mohol odohrať viac minút v tom najcennejšom drese a veľmi si to vážim.
Verím, že som nesklamal a že by to mohla byť dobrá alternatíva pre trénera aj do ďalších zápasov, hoci viem, že v klube momentálne hrávam na ľavej strane.
Všetci sme spravili skvelú robotu a myslím si, že to prvé miesto je zaslúžené. Hlavne v poslednom zápase sme ukázali, že patríme o skupinu vyššie.
Dúfam, že aj vo zvyšných dueloch potvrdíme úlohu favorita,“ uzavrel Mesík.