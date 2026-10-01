Anglický reprezentant čelí obvineniu. Hviezda na súde odmieta vinu za napadnutie

Elliot Anderson (8), Ivan Toney (22) a Jude Bellingham.
Elliot Anderson (8), Ivan Toney (22) a Jude Bellingham. (Autor: TASR/AP)
ČTK|1. okt 2026 o 14:49
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Stojí pred súdom za incident z decembra 2025, vtedy mal v nočnom klube udrieť iného muža a spôsobiť mu zranenie.

Anglický futbalový útočník Ivan Toney dnes na súde poprel obvinenia, že vlani v decembri v londýnskom nočnom klube napadol muža.

Tridsaťročný hráč saudskoarabského celku al-Ahlí sa dnes objavil pred zmierovacím súdom vo Westminsteri.

Toney je obvinený z toho, že 6. decembra pri hádke v nočnom klube v centre Londýna udrel hlavou a uhodil iného muža. Bývalý hráč Brentfordu odmietol vinu v bode obžaloby týkajúceho sa napadnutia, ktoré spôsobilo zranenie.

Jeho hovorca už skôr oznámil, že chce na súde očistiť svoje meno.

V anglickej reprezentácii Toney odohral desať zápasov a bol aj na tohtoročných majstrovstvách sveta, kde zverenci trénera Thomasa Tuchela získali bronzové medaily.

V aktuálnom tíme pre Ligu národov, v ktorej Anglicko dvakrát hrá s Českom, rodák z Northamptonu nie je.

Saudi Pro League

    Elliot Anderson (8), Ivan Toney (22) a Jude Bellingham.
    Elliot Anderson (8), Ivan Toney (22) a Jude Bellingham.
    Anglický reprezentant čelí obvineniu. Hviezda na súde odmieta vinu za napadnutie
    dnes 14:49
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