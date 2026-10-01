Anglický reprezentant čelí obvineniu. Hviezda na súde odmieta vinu za napadnutie

Anglický futbalový útočník Ivan Toney dnes na súde poprel obvinenia, že vlani v decembri v londýnskom nočnom klube napadol muža.
Tridsaťročný hráč saudskoarabského celku al-Ahlí sa dnes objavil pred zmierovacím súdom vo Westminsteri.
Toney je obvinený z toho, že 6. decembra pri hádke v nočnom klube v centre Londýna udrel hlavou a uhodil iného muža. Bývalý hráč Brentfordu odmietol vinu v bode obžaloby týkajúceho sa napadnutia, ktoré spôsobilo zranenie.
Jeho hovorca už skôr oznámil, že chce na súde očistiť svoje meno.
V anglickej reprezentácii Toney odohral desať zápasov a bol aj na tohtoročných majstrovstvách sveta, kde zverenci trénera Thomasa Tuchela získali bronzové medaily.
V aktuálnom tíme pre Ligu národov, v ktorej Anglicko dvakrát hrá s Českom, rodák z Northamptonu nie je.