Chaos vo Fenerbahce. Tréner podal rezignáciu, napriek tomu tím Škriniara naďalej trénuje

Ismail Kartal napriek ohlásenej rezignácii a viacerým zvratom predsa len zostal trénerom futbalistov Fenerbahce.
Skúsený päťdesiatšesťročný kouč oznámil koniec po štvrtkovom stretnutí Ligy majstrov, dnes ale viedol tréning.
Kartal chcel na lavičke Fenerbahce, kde pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar, skončiť po remíze 1:1 s AS Rím, okrem iného sa sťažoval na to, že ho zasiahla fľaša hodená z hľadiska. Šéf klubu Aziz Yildirim však uviedol, že trénerovu rezignáciu neprijme.
V piatok sa ale Kartal neobjavil na tréningu a turecké médiá uviedli, že ho funkcionári na zotrvanie nepresvedčili.
Ďalší obrat však prišiel dnes, keď Fenerbahce zverejnilo na sociálnych sieťach fotografie z tréningu, na ktorom Kartal pripravoval tím na pondelňajšiu ligovú dohrávku proti Gaziantepu. V tabuľke superligy je Fenerbahce jedenáste.