Škriniarov tréner sa rozhodol rezignovať. Prezident uviedol, že zostáva vo svojej funkcii

Prezident futbalového Fenerbahce Aziz Yildirim po nečakanom oznámení İsmaila Kartala o rezignácii jasne uviedol, že tréner zostáva vo svojej funkcii. Slovenský reprezentant Milan Škriniar je kapitánom tureckého tímu.
Yildirim vyhlásil, že kým bude prezidentom, Kartal nemôže z Fenerbahce odísť a zároveň vyzval fanúšikov, aby trénera podporili.
Podľa prezidenta vytvárajú médiá a sociálne siete na Kartala obrovský tlak, pričom kritizoval aj incident, keď po trénerovi počas zápasu Ligy majstrov s Rímom niekto z hľadiska hodil fľašu.
Fenerbahce následne oznámilo, že vinníka incidentu identifikovalo a zakázalo mu vstup na štadión.
Yildirim zároveň obhajoval výsledky tímu a pripomenul, že Fenerbahce sa po dlhom čase kvalifikovalo do Ligy majstrov, čo považuje za úspech. Turecký klub sa po 18 rokoch vrátil do najprestížnejšej európskej súťaže a v prvom zápase remizoval doma s AS Rím 1:1.
„Povedal som mu, že bude pokračovať, a tým to končí. Sme rodina,“ citovali prezidenta turecké médiá.
Yildirim spojil trénerovu emotívnu reakciu práve s incidentom z tribúny a zdôraznil, že Kartal podľa neho zostáva vo funkcii. „Kým som tu ja, Ismail Kartal je tréner a nemôže odtiaľto odísť,“ zdôraznil.
Kartal oznámil svoje rozhodnutie na pozápasovej tlačovej konferencii. „Kým je ešte čas, odstupujem zo svojej funkcie. S tým, že sa už nikdy nevrátim. Všetkým prajem dobrý večer,“ uviedol podľa tureckého portálu Haber7.
Podľa agentúry DPA zároveň povedal, že sa tak rozhodol, aby „uvoľnil cestu svojmu klubu“.
Samotný výkon Fenerbahce pritom nemohol byť dôvodom na výraznú nespokojnosť. AS Rím síce poslal v 39. minúte do vedenia Bryan Cristante, ale krátko po prestávke vyrovnal Archie Brown.
Domáci mali v závere dokonca možnosť strhnúť víťazstvo na svoju stranu, Nathan Ake však hlavičkoval iba do brvna. Fenerbahce tak pri prvom vystúpení v hlavnej fáze Ligy majstrov od sezóny 2008/09 získalo bod.
Kartal prevzal mužstvo v júni a priviedol ho cez predkolá a play off späť medzi európsku elitu.
Jeho ďalšie pôsobenie zostáva po protichodných pozápasových vyjadreniach nejasné, klub zatiaľ jeho odchod oficiálne nepotvrdil.