    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    1 - 1
    0:1
    AS Rím
    AS Rím

    Trafila ho fľaša od vlastných fanúšikov. Škriniarov tréner sa na tréning už nedostavil

    İsmail Kartal.
    İsmail Kartal. (Autor: www.fenerbahce.org)
    TASR|11. sep 2026 o 15:59
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    Šesťdesiatpäťročný kouč oznámil svoju rezignáciu na tlačovej konferencii.

    Ismail Kartal sa v piatok nedostavil na tréning futbalistov Fenerbahce Istanbul a potvrdil tak svoju štvrtkovú rezignáciu na post trénera, ktorú však riaditeľ klubu neakceptoval. V piatok popoludní o tom informovali miestne médiá.

    Šesťdesiatpäťročný kouč oznámil svoju rezignáciu na tlačovej konferencii po štvrtkovej remíze v Lige majstrov s AS Rím 1:1 v Istanbule.

    Nevysvetlil, prečo odchádza len tri mesiace po nástupe do funkcie, a odmietol odpovedať na otázky. Počas zápasu ho však zasiahla fľaša z tribúny domácich fanúšikov.

    V drese tureckého tímu odohral celý duel slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou.

    „V prvom rade blahoželám svojim hráčom k tomu, že do bodky splnili úlohy, ktoré som im na dnešný zápas určil. Hrali sme futbal hodný Ligy majstrov. Mohli sme vyhrať, mali sme vyložené šance.

    Zápas sa skončil remízou a som na svojich hráčov hrdý,“ citovala ho štátna tlačová agentúra Anadolu. Kartal potom dodal: „Dnes večer odstupujem zo svojej funkcie - a už sa nikdy nevrátim. Svojim hráčom úprimne ďakujem.“

    Krátko po tlačovej konferencii riaditeľ klubu Aziz Yildirim uviedol, že fanúšikovia Fenerbahçe hodili po Kartalovi fľašu s vodou, pričom tento incident označil za dôvod trénerovho rozhodnutia.

    Kartala údajne rozrušila aj séria príspevkov na sociálnych sieťach. Yildirim zdôraznil, že trénerovu rezignáciu neprijal a že zostáva vo svojej funkcii.

    „Videli ste, v akom stave bol Ismail. Dokáže človek zniesť toľko stresu?“ povedal Yildirim. „Hodili fľašu s vodou do hlavy Ismaila Kartala.

    Videli sme to. Preto je rozrušený. Ismail Kartal zostáva na svojom poste. Povedal som mu: ‚Budeš pokračovať,‘ a tým to bolo vybavené,“ dodal Yildirim.

    Kartal sa však napriek riaditeľovým slovám nedostavil na piatkový tréning pred zápasom domácej ligy s Gaziantep FK.

    Turecké úrady medzičasom identifikovali fanúšika, ktorý hodil fľašu po trénerovi a zakázali mu účasť na zápasoch, informovala agentúra AP.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
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    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    Na snímke hráč Slovana Suleiman Camara (vľavo) a hráč Paríža St. Germain lľa Zabarnyj.
    S loptou si robí, čo chce, vraví Touré. Camara vyzerá, akoby bol v Slovane rok
    Martin Kozinkadnes 16:151
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Trafila ho fľaša od vlastných fanúšikov. Škriniarov tréner sa na tréning už nedostavil