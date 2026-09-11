Trafila ho fľaša od vlastných fanúšikov. Škriniarov tréner sa na tréning už nedostavil

Ismail Kartal sa v piatok nedostavil na tréning futbalistov Fenerbahce Istanbul a potvrdil tak svoju štvrtkovú rezignáciu na post trénera, ktorú však riaditeľ klubu neakceptoval. V piatok popoludní o tom informovali miestne médiá.
Šesťdesiatpäťročný kouč oznámil svoju rezignáciu na tlačovej konferencii po štvrtkovej remíze v Lige majstrov s AS Rím 1:1 v Istanbule.
Nevysvetlil, prečo odchádza len tri mesiace po nástupe do funkcie, a odmietol odpovedať na otázky. Počas zápasu ho však zasiahla fľaša z tribúny domácich fanúšikov.
V drese tureckého tímu odohral celý duel slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou.
„V prvom rade blahoželám svojim hráčom k tomu, že do bodky splnili úlohy, ktoré som im na dnešný zápas určil. Hrali sme futbal hodný Ligy majstrov. Mohli sme vyhrať, mali sme vyložené šance.
Zápas sa skončil remízou a som na svojich hráčov hrdý,“ citovala ho štátna tlačová agentúra Anadolu. Kartal potom dodal: „Dnes večer odstupujem zo svojej funkcie - a už sa nikdy nevrátim. Svojim hráčom úprimne ďakujem.“
Krátko po tlačovej konferencii riaditeľ klubu Aziz Yildirim uviedol, že fanúšikovia Fenerbahçe hodili po Kartalovi fľašu s vodou, pričom tento incident označil za dôvod trénerovho rozhodnutia.
Kartala údajne rozrušila aj séria príspevkov na sociálnych sieťach. Yildirim zdôraznil, že trénerovu rezignáciu neprijal a že zostáva vo svojej funkcii.
„Videli ste, v akom stave bol Ismail. Dokáže človek zniesť toľko stresu?“ povedal Yildirim. „Hodili fľašu s vodou do hlavy Ismaila Kartala.
Videli sme to. Preto je rozrušený. Ismail Kartal zostáva na svojom poste. Povedal som mu: ‚Budeš pokračovať,‘ a tým to bolo vybavené,“ dodal Yildirim.
Kartal sa však napriek riaditeľovým slovám nedostavil na piatkový tréning pred zápasom domácej ligy s Gaziantep FK.
Turecké úrady medzičasom identifikovali fanúšika, ktorý hodil fľašu po trénerovi a zakázali mu účasť na zápasoch, informovala agentúra AP.