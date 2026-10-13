    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Oberösterreich Arena
    18:45
    Liverpool
    Liverpool

    Káder Liverpoolu zasiahla vlna zranení. Trojicu hráčov nahradia mladíci z akadémie

    Dominik Szoboszlai.
    Dominik Szoboszlai. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. okt 2026 o 16:34
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    Anglický klub čaká v druhom kole rakúsky LASK Linz.

    Futbalisti Liverpoolu odleteli do Linzu na zápas Ligy majstrov bez zranenej trojice hráčov.

    Hosťom budú chýbať útočníci Alexander Isak a Cody Gakpo i stredopoliar Dominik Szoboszlai.

    Táto trojica absentovala aj pri nedeľnej prehre s Manchestrom City (0:3) v anglickej Premier League. Po tomto dueli sa sťažoval na bolesť lýtka Virgil van Dijk, ten však na súpiske nechýbal.

    Absentujúcu trojicu nahradia hráči z mládežníckeho mužstva Jayden Danns, Wellity Lucky a Josh Sonni-Lambie.

    Liverpool vstúpil v septembri do Ligy majstrov výhrou nad Atleticom Madrid (2:1), za ktoré odohral celý zápas slovenský obranca Dávid Hancko.

    LASK je v súťaži nováčikom a debutoval prehrou 0:1 na pôde gréckeho AEK Atény. Rakúsky zástupca privíta 3. novembra v rámci Ligy majstrov aj Slovan Bratislava. Informácie priniesla agentúra DPA.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Káder Liverpoolu zasiahla vlna zranení. Trojicu hráčov nahradia mladíci z akadémie