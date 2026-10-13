Káder Liverpoolu zasiahla vlna zranení. Trojicu hráčov nahradia mladíci z akadémie

Futbalisti Liverpoolu odleteli do Linzu na zápas Ligy majstrov bez zranenej trojice hráčov.
Hosťom budú chýbať útočníci Alexander Isak a Cody Gakpo i stredopoliar Dominik Szoboszlai.
Táto trojica absentovala aj pri nedeľnej prehre s Manchestrom City (0:3) v anglickej Premier League. Po tomto dueli sa sťažoval na bolesť lýtka Virgil van Dijk, ten však na súpiske nechýbal.
Absentujúcu trojicu nahradia hráči z mládežníckeho mužstva Jayden Danns, Wellity Lucky a Josh Sonni-Lambie.
Liverpool vstúpil v septembri do Ligy majstrov výhrou nad Atleticom Madrid (2:1), za ktoré odohral celý zápas slovenský obranca Dávid Hancko.
LASK je v súťaži nováčikom a debutoval prehrou 0:1 na pôde gréckeho AEK Atény. Rakúsky zástupca privíta 3. novembra v rámci Ligy majstrov aj Slovan Bratislava. Informácie priniesla agentúra DPA.