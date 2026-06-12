Protesty nezastavili zápas s Izraelom. Súper ho však presunul mimo svojej krajiny

Domáci zápas írskej futbalovej reprezentácie v B-divízii Ligy národov proti Izraelu sa uskutoční na neutrálnej pôde a bez divákov.
Ide o reakciu na propalestínskych aktivistov, ktorí požadovali úplný bojkot stretnutia. V piatok to oznámila Írska futbalová federácia (FAI).
Počas uplynulého prípravného duelu v Dubline proti Kataru (1:0) skupina divákov zahádzala hraciu plochu tenisovými loptičkami s nápisom „zastavte zápas“ ako reakciu na plánované októbrové meranie síl s Izraelom.
FAI sa však pre bojkot nerozhodla, keďže prípadná kontumácia a strata bodov by mohla znamenať zostup do C-divízie Ligy národov a ohroziť šance zverencov Heimira Hallgrimssona kvalifikovať sa na domáce ME 2028.
„Po konzultácii so zainteresovanými stranami sa FAI domnieva, že operačné výzvy by mohli mať vplyv na priebeh stretnutia na domácej pôde, takže duel sa nebude hrať na Aviva Stadium.
FAI chápe a rešpektuje názory vyjadrené hráčmi, zamestnancami, fanúšikmi, aktivistami, verejnosťou a írskou futbalovou komunitou v súvislosti s týmto zápasom,“ citovala vyjadrenie FAI agentúra AP.
FAI už potvrdila, že Európska futbalová únia (UEFA) vyhovela jej žiadosti o presun októbrového zápasu z Dublinu, no nové dejisko zatiaľ nepotvrdila.
Írsko sa s Izraelom stretne na neutrálnej pôde aj v septembri.