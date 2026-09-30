Plán chcú dodržať. Tréner Írska verí, že odohrajú aj druhý duel s Izraelom

Záber zo zápasu Írsko - Izrael
Záber zo zápasu Írsko - Izrael (Autor: TASR/AP)
TASR|30. sep 2026 o 13:33
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Obyvatelia proti zápasu protestujú.

Tréner írskej futbalovej reprezentácie Heimir Hallgrimsson potvrdil, že jeho tím odohrá v Lige národov aj druhý naplánovaný zápas proti Izraelu.

Hráči ho neinformovali o ďalšom spoločnom stretnutí a prípadnom hlasovaní, ktoré by rozhodlo o tom, či nastúpia na zápas.

Jeho zverenci absolvovali 4-hodinový rozhovor pred prvým duelom s Izraelom. Na jeho konci sa po hlasovaní dohodli, že na nedeľný zápas nastúpia a napokon vyhrali na neutrálnej pôde v Debrecíne 3:0.

V tom istom asociačnom termíne ich ešte čaká aj „domáci“ zápas v srbskom meste Bačka Topola, opäť bez divákov.

„Asociácia už viackrát informovala, že oba zápasy odohráme a my to aj dodržíme. S touto myšlienkou sme začínali reprezentačný zraz,“ povedal islandský kouč Írska podľa RTE.

Ešte pred nedeľným duelom proti Izraelu odohrá Írsko vo štvrtok zápas v Dubline proti Rakúsku. Veľká časť obyvateľov krajiny je už od februárového žrebu skupín LN proti odohratiu dvojzápasu s Izraelom.

Kampaň „Stop the Game“ vyzvala fanúšikov, aby sa vo štvrtok zhromaždili a protestovali proti duelu, ktorý „pomocou športu prispieva k zľahčovaniu genocídy“.

Hallgrimsson priznal, že uplynulé obdobie bolo pre národný tím náročné.

„Najmä hráči sa ocitli v nepríjemnej situácii. Snažíme sa sústrediť na Rakúsko a čo sa týka bezpečnosti a protestov, to nechávam na iných. Ja sa snažím sústrediť na futbal. Na to, ako riešiť takúto situáciu, reagujeme vlastne za pochodu. Keď sa na to pozrieme o pár týždňov, možno zistíme, že sme mohli niektoré veci zvládnuť aj lepšie,“ uviedol Hallgrimsson.

Tabuľka 3. skupiny B-divízie

Liga národov

    Záber zo zápasu Írsko - Izrael
    Záber zo zápasu Írsko - Izrael
    Plán chcú dodržať. Tréner Írska verí, že odohrajú aj druhý duel s Izraelom
    dnes 13:33
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