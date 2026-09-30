Plán chcú dodržať. Tréner Írska verí, že odohrajú aj druhý duel s Izraelom

Tréner írskej futbalovej reprezentácie Heimir Hallgrimsson potvrdil, že jeho tím odohrá v Lige národov aj druhý naplánovaný zápas proti Izraelu.
Hráči ho neinformovali o ďalšom spoločnom stretnutí a prípadnom hlasovaní, ktoré by rozhodlo o tom, či nastúpia na zápas.
Jeho zverenci absolvovali 4-hodinový rozhovor pred prvým duelom s Izraelom. Na jeho konci sa po hlasovaní dohodli, že na nedeľný zápas nastúpia a napokon vyhrali na neutrálnej pôde v Debrecíne 3:0.
V tom istom asociačnom termíne ich ešte čaká aj „domáci“ zápas v srbskom meste Bačka Topola, opäť bez divákov.
„Asociácia už viackrát informovala, že oba zápasy odohráme a my to aj dodržíme. S touto myšlienkou sme začínali reprezentačný zraz,“ povedal islandský kouč Írska podľa RTE.
Ešte pred nedeľným duelom proti Izraelu odohrá Írsko vo štvrtok zápas v Dubline proti Rakúsku. Veľká časť obyvateľov krajiny je už od februárového žrebu skupín LN proti odohratiu dvojzápasu s Izraelom.
Kampaň „Stop the Game“ vyzvala fanúšikov, aby sa vo štvrtok zhromaždili a protestovali proti duelu, ktorý „pomocou športu prispieva k zľahčovaniu genocídy“.
Hallgrimsson priznal, že uplynulé obdobie bolo pre národný tím náročné.
„Najmä hráči sa ocitli v nepríjemnej situácii. Snažíme sa sústrediť na Rakúsko a čo sa týka bezpečnosti a protestov, to nechávam na iných. Ja sa snažím sústrediť na futbal. Na to, ako riešiť takúto situáciu, reagujeme vlastne za pochodu. Keď sa na to pozrieme o pár týždňov, možno zistíme, že sme mohli niektoré veci zvládnuť aj lepšie,“ uviedol Hallgrimsson.