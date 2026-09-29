Čierne pásky a hlavy dole. Zápas Írska s Izraelom sprevádzali protesty aj bojkot brankára

Hráči Izraela (vpravo) a hráči Írska s čiernymi páskami pred zápasom B-divízie Ligy národov.
Hráči Izraela (vpravo) a hráči Írska s čiernymi páskami pred zápasom B-divízie Ligy národov. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. sep 2026 o 15:06
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Írsko nastúpilo napriek búrlivým diskusiám, no pred odvetou v Srbsku 4. októbra panuje v tíme neistota.

Írska futbalová reprezentácia sa zatiaľ nerozhodla, ako pristúpi k svojmu druhému zápasu Ligy národov proti Izraelu, ktorý je na programe v nedeľu.

Uviedol to tréner tímu Heimir Hallgrimsson, ktorého vyjadrenia v utorok citovali írske médiá.

Jeho slová zazneli dva dni po tom, ako Írsko zvíťazilo v B-divízii nad Izraelom v Maďarsku 3:0. Zápasu predchádzali búrlivé diskusie, keďže hráči napriek obavám z vojny v Gaze hlasovali za to, aby tím na stretnutie nastúpil.

VIDEO: Zostrih zápasu Izrael - Írsko

„Ešte sme sa na sto percent nerozhodli, čo urobíme. Keď sa dnes večer vrátime domov, zajtra dáme hráčom voľno, aby mohli ísť domov a stráviť deň so svojimi rodinami, priateľmi a blízkymi. Potom sa vrátime a začneme sa pripravovať na zápas s Rakúskom. Dúfam, že tento zápas odohráme a potom sa o tom porozprávame,“ citovala Hallgrimsson agentúra AFP.

Írsko nastúpi vo štvrtok v Dubline proti Rakúsku. Následne ho čaká oficiálne domáci duel proti Izraelu, ktorý sa odohrá za zatvorenými dverami v srbskom meste Bačka Topola.

Hallgrimsson po nedeľňajšom zápase v Debrecíne uviedol, že v jeho tíme panujú rozdielne názory: „Môžem povedať len to, že si myslím, že nám všetkým je táto situácia nepríjemná.

To je prvá vec. Druhá vec je, že máme rozdielne názory a mali by sme ľuďom umožniť, aby ich mali. Nie je to tak, že jeden názor je správny a všetky ostatné sú nesprávne.“

Írski hráči si na počesť všetkých obetí konfliktu v Gaze nasadili čierne pásky na rukávy a počas izraelskej hymny sklonili hlavy.

Na takmer prázdnom štadióne zároveň panovalo ticho. Tímy vynechali tradičné podanie rúk pred zápasom a nevymenili si vlajočky. Na duel odmietol nastúpiť iba jeden hráč – brankár Gavin Bazunu.

Vyhlásil, že vzhľadom na „zabíjanie nevinných ľudí“ by bolo nesprávne zúčastniť sa na ktoromkoľvek z oboch stretnutí, vrátane odvety v Srbsku 4. októbra.

Hallgrimsson napriek tomu dodal, že jeho hráči svojím konaním „upozornili na situáciu na celom svete“.

Futbalovú konfrontáciu týchto dvoch krajín už od februárového žrebu neustále sprevádzajú protesty v Írsku.

Proti odohraniu zápasov sa postavili viaceré významné írske osobnosti vrátane športovcov, ako aj fanúšikovské skupiny a aktivisti podporujúci Palestínu.

Tabuľka 3. skupiny B-divízie

Liga národov

    Hráči Izraela (vpravo) a hráči Írska s čiernymi páskami pred zápasom B-divízie Ligy národov.
    Hráči Izraela (vpravo) a hráči Írska s čiernymi páskami pred zápasom B-divízie Ligy národov.
    Čierne pásky a hlavy dole. Zápas Írska s Izraelom sprevádzali protesty aj bojkot brankára
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