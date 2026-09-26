Bez podania rúk či výmeny vlajok. Ligu národov čaká zápas, ktorému hrozil bojkot

Futbalisti Írska
Futbalisti Írska (Autor: TASR/AP)
ČTK|26. sep 2026 o 17:46
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O osude duelu rozhodlo hlasovanie hráčov.

Futbalisti Írska si odhlasovali, že v nedeľu predsa len nastúpia k stretnutiu Ligy národov s Izraelom.

Médiá o tom v Debrecíne, kde sa má duel na neutrálnej pôde uskutočniť, informoval šéf zväzu David Courell.

Íri už skôr zvažovali bojkot zápasu a v piatok večer podľa trénera Heimira Hallgrímssona nemenovaný hráč odmietol kvôli konfliktu v Gaze proti Izraelu nastúpiť. Podľa médií išlo o brankára Gavina Bazunua.

Zväzu sa napokon podarilo situáciu vyriešiť. "Nechali sme tím hlasovať a výrazná väčšina bola za odohratie zápasu," uviedol Courell.

Dodal, že mužstvá si pred zápasom nepodajú ruky a nevymenia vlajky. Íri navyše nastúpia s čiernymi páskami, aby uctili obete konfliktu.

Proti odohratiu zápasov s Izraelom sa kvôli vojne v Gaze vyslovili už v máji kapitáni írskych prvoligových celkov a ďalších 160 športových osobností. Hallgrímsson navyše nedávno vyostril situáciu, keď počínanie Izraela označil za genocídu.

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