Irán nechce hrať na MS v USA. Šéf zväzu: Trump povedal, že nevie zaručiť bezpečnosť

Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. mar 2026 o 08:47
Iránska futbalová federácia rokuje s predstaviteľmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o presune zápasov na MS 2026 zo Spojených štátov do Mexika.

Podľa agentúry AFP ako dôvod uviedla konflikt na Blízkom východe, uviedlo to v pondelok aj iránske veľvyslanectvo v Mexiku.

Šéf iránskeho futbalu Mehdí Tádž vo vyhlásení zverejnenom na účte X veľvyslanectva napísal: „Keď americký prezident Donald Trump vyslovene povedal, že nedokáže zaručiť bezpečnosť iránskeho národného tímu, určite do Ameriky nepocestujeme.

V súčasnosti rokujeme s FIFA o usporiadaní zápasov Iránu na MS v Mexiku.“ Šampionát sa uskutoční okrem USA a Mexika aj v Kanade od 11. júna do 19. júla.

