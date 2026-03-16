Irán sa neriadi varovaním Trumpa. Nemáme oficiálnu informáciu, povedal generálny sekretár

Iránska futbalová reprezentácia stále plánuje nastúpiť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
V pondelok to uviedli predstavitelia ázijského futbalu, a to napriek varovaniu, že by účasť Iránu na svetovom šampionáte mohla byť v ohrození.
Prezident USA Donald Trump vo štvrtok iránskych reprezentantov varoval, že ich život a bezpečnosť by mohli byť v ohrození, ak sa zúčastnia turnaja. Účasť Iránu na MS spochybnila vojna, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky 28. februára.
„Pokiaľ vieme, Irán bude hrať. Sledujeme, či budú hrať alebo nie, ale momentálne áno. Nemáme žiadnu oficiálnu informáciu, že by hrať nemali.
Dúfame teda, že svoje problémy vyriešia a budú sa môcť zúčastniť na majstrovstvách sveta,“ povedal podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii v sídle Ázijskej futbalovej konfederácie v Kuala Lumpure generálny sekretár Windsor Paul John.