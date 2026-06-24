Irán dostal pred záverečným zápasom deň navyše. Cestovné obmedzenia v USA sa mierne uvoľnili

Iránska futbalová reprezentácia dostala povolenie odcestovať na svoj záverečný zápas G-skupiny proti Egyptu do Seattlu dva dni pred stretnutím.
Na prvé dva zápasy do Los Angeles mohla ísť iba deň pred výkopom.
Iránci majú bázu v mexickej Tijuane a pre zlé vzťahy svojej krajiny s USA čelia cestovným obmedzeniam.
Do metropoly Kalifornie mohli vycestovať na stretnutia s Novým Zélandom a Belgickom menej ako 24 hodín pred začiatkom duelu a ešte v deň zápasu sa museli vrátiť do Mexika.
Na presun do vzdialenejšieho Seattlu však dostali deň navyše.
„Od začiatku sme to takto plánovali. Chceli sme vidieť, ako budú vyzerať prvé dva presuny a keďže prebehli bez komplikácií, mohli sme Iráncom udeliť deň navyše na dlhšiu cestu,“ uviedol podľa AP Andrew Giuliani, riaditeľ pracovnej skupiny Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pri Bielom dome.