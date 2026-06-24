    Egypt
    Egypt
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina G
    Seattle
    05:00
    Irán
    Irán

    Irán dostal pred záverečným zápasom deň navyše. Cestovné obmedzenia v USA sa mierne uvoľnili

    Protesty pred zápasu skupiny G majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Iránom.
    Protesty pred zápasu skupiny G majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Iránom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. jún 2026 o 11:54
    ShareTweet0

    Na prvé dva zápasy v Los Angeles mohli Iránci pricestovať menej než 24 hodín pred výkopom.

    Iránska futbalová reprezentácia dostala povolenie odcestovať na svoj záverečný zápas G-skupiny proti Egyptu do Seattlu dva dni pred stretnutím.

    Na prvé dva zápasy do Los Angeles mohla ísť iba deň pred výkopom.

    Iránci majú bázu v mexickej Tijuane a pre zlé vzťahy svojej krajiny s USA čelia cestovným obmedzeniam.

    Do metropoly Kalifornie mohli vycestovať na stretnutia s Novým Zélandom a Belgickom menej ako 24 hodín pred začiatkom duelu a ešte v deň zápasu sa museli vrátiť do Mexika.

    Na presun do vzdialenejšieho Seattlu však dostali deň navyše.

    „Od začiatku sme to takto plánovali. Chceli sme vidieť, ako budú vyzerať prvé dva presuny a keďže prebehli bez komplikácií, mohli sme Iráncom udeliť deň navyše na dlhšiu cestu,“ uviedol podľa AP Andrew Giuliani, riaditeľ pracovnej skupiny Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pri Bielom dome.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky Iránu

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Tabuľka: Skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    EgyptEgyptEGY
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    2
    IránIránIRN
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    2
    0
    2
    0
    1:1
    2
    R
    R
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    2
    0
    1
    1
    3:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Protesty pred zápasu skupiny G majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Iránom.
    Protesty pred zápasu skupiny G majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Iránom.
    Irán dostal pred záverečným zápasom deň navyše. Cestovné obmedzenia v USA sa mierne uvoľnili
    dnes 11:54
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Protesty pred zápasu skupiny G majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Iránom.
    Protesty pred zápasu skupiny G majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Iránom.
    Irán dostal pred záverečným zápasom deň navyše. Cestovné obmedzenia v USA sa mierne uvoľnili
    dnes 11:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Irán dostal pred záverečným zápasom deň navyše. Cestovné obmedzenia v USA sa mierne uvoľnili