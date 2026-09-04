VIDEO: Švédsky útočník dvoma gólmi zariadil prvý triumf Liverpoolu pod novým trénerom

Hráč Liverpoolu Alexander Isak (uprostred) oslavuje so spoluhráčom Milosom Kerkezom po tom, ako strelil druhý gól v zápase.
Hráč Liverpoolu Alexander Isak (uprostred) oslavuje so spoluhráčom Milosom Kerkezom po tom, ako strelil druhý gól v zápase. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, ČTK|4. sep 2026 o 23:24
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V druhom polčase debutoval francúzsky krídelník Bradley Barcola.

Premier League - 3. kolo

Ipswich Town - FC Liverpool 0:2 (0:2)

Góly: 6. a 9. Isak

Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v 3. kole anglickej Premier League na pôde Ipswichu Town 2:0.

O triumfe „The Reds" nad nováčikom súťaže rozhodol dvoma g'lmi v úvodnej desaťminútovke švédsky útočník Alexander Isak.

Liverpool si pripísal prvé víťazstvo pod novým trénerom Andonim Iraolom. Isakovi na oba prihral Cody Gakpo, o ktorého sa usiloval Manchester City, no holandský reprezentant napokon zostal na Anfielde.

VIDEO: Oba góly Isaka

V druhom polčase debutoval v drese Liverpoolu francúzsky krídelník Bradley Barcola.

Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov s Paris St. Germain prišiel v pondelok za 123 miliónov libier a stal sa najdrahším hráčom v histórii anglickej ligy.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráč Liverpoolu Alexander Isak (uprostred) oslavuje so spoluhráčom Milosom Kerkezom po tom, ako strelil druhý gól v zápase.
    Hráč Liverpoolu Alexander Isak (uprostred) oslavuje so spoluhráčom Milosom Kerkezom po tom, ako strelil druhý gól v zápase.
    VIDEO: Švédsky útočník dvoma gólmi zariadil prvý triumf Liverpoolu pod novým trénerom
    dnes 23:24
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