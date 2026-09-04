VIDEO: Švédsky útočník dvoma gólmi zariadil prvý triumf Liverpoolu pod novým trénerom

Premier League - 3. kolo
Ipswich Town - FC Liverpool 0:2 (0:2)
Góly: 6. a 9. Isak
Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v 3. kole anglickej Premier League na pôde Ipswichu Town 2:0.
O triumfe „The Reds" nad nováčikom súťaže rozhodol dvoma g'lmi v úvodnej desaťminútovke švédsky útočník Alexander Isak.
Liverpool si pripísal prvé víťazstvo pod novým trénerom Andonim Iraolom. Isakovi na oba prihral Cody Gakpo, o ktorého sa usiloval Manchester City, no holandský reprezentant napokon zostal na Anfielde.
VIDEO: Oba góly Isaka
V druhom polčase debutoval v drese Liverpoolu francúzsky krídelník Bradley Barcola.
Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov s Paris St. Germain prišiel v pondelok za 123 miliónov libier a stal sa najdrahším hráčom v histórii anglickej ligy.