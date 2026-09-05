Iraola spokojný po prvom víťazstve. Barcola dostal premiéru, Isak má tri góly po troch zápasoch

Alexander Isak.
Alexander Isak. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2026 o 11:14
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Tréner Iraola ocenil výkon Isaka aj premiéru posily Barcolu za 123 miliónov libier.

Alexander Isak skóroval dvakrát v úvodných desiatich minútach a zariadil prvé víťazstvo futbalistov Liverpoolu v novom ročníku Premier League.

„The Reds“ zdolali v piatkovom zápase 3. kola nováčika z Ipswichu 2:0, pričom do hry zasiahla aj čerstvá posila Bradley Barcola, za ktorého zaplatil klub z Anfieldu prestupovú čiastku 123 miliónov libier.

To je iba o dva milióny menej ako ich stál rekordný príchod Isaka vlani z Newcastlu United.

Tri góly za tri zápasy

Isak má po troch dueloch na konte tri góly, čím vyrovnal svoj výkon z uplynulej nevydarenej sezóny.

Dvadsaťšesťročný Švéd skóroval po pekných prihrávkach od Codyho Gakpa a na rýchle údery už domáci nedokázali zareagovať. „Pokiaľ ide o Alexa, ak bude fit a v dobrej forme, prejaví sa to aj na jeho číslach.

Moje požiadavky voči nemu sa nebudú týkať len gólov, pravdepodobne pôjde o iné veci, ktoré budem vyžadovať.

VIDEO: Zostrih zápasu Ipswich Town FC - Liverpool FC

Musí prispievať k celkovému výkonu tímu a vedieť, že keď si všetci pomáhajú, góly a asistencie prídu,“ uviedol na adresu Isaka tréner Liverpoolu Andoni Iraola.

Liverpool sa ponaučil

Baskický kouč dosiahol v novom pôsobisku prvé súťažné víťazstvo. Jeho tím v úvodných dvoch kolách remizoval rovnakým výsledkom 2:2 proti Newcastlu United aj Nottinghamu Forest.

„Áno, s víťazstvom som veľmi spokojný. Potrebovali sme ho, rovnako aj takýto výkon. Najmä v prvom polčase sme hrali veľmi dobre.

Vyvinuli sme na súpera veľký tlak a myslím si, že sme do zápasu vstúpili skvele. Pravdepodobne sme si vzali ponaučenie z posledných dvoch zápasov, v ktorých sme inkasovali rýchle góly, čo sme dnes nechceli zopakovať,“ poznamenal 44-ročný kormidelník.

Debut Barcolu

Iraola sa vyjadril aj k premiére Barcolu, ktorý v 64. minúte vybehol na trávnik ako striedajúci hráč: „Bradley nehral ani jedinú minútu od majstrovstiev sveta, takže sme museli byť opatrní. Myslím si, že trénuje dobre, je v dobrej forme a pomohol nám.

Tých 30 minút je dobrá porcia pre jeho kondíciu, prípravu a budeme v tom pokračovať, lebo teraz hráme veľa zápasov, takže bude mať šancu hrať viac.“ Jeho zverenci najbližšie v stredu privítajú Atletico Madrid v prvom zápase ligovej fázy Ligy majstrov.

Tabuľka Premier League

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    Alexander Isak.
    Alexander Isak.
    Iraola spokojný po prvom víťazstve. Barcola dostal premiéru, Isak má tri góly po troch zápasoch
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