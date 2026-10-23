Nevýrazný Nottingham sa môže prepadnúť až do pásma zostupu. Na pôde nováčika stratil vedenie

Premier League - 8. kolo
Ipswich - Nottingham Forest 1:1 (1:1)
Góly: 41. Enciso – 13. Williams (D. Muñoz)
Futbalisti Ipswich Town FC remizovali v 8. kole anglickej Premier League s Nottinghamom Forest 1:1.
Domáci si vďaka bodu polepšili a v neúplnej tabuľke sa dostali na 9. miesto so ziskom 10 bodov.
Nottingham je so 6 bodmi na 16. priečke a po odohratí všetkých zápasov kola sa môže prepadnúť do pásma zostupu.
Úvod duelu lepšie zvládol Nottingham, ktorý sa po peknej akcii dostal do vedenia vďaka gólu Neca Williamsa.
VIDEO: Gól Nottinghamu na 1:0
Domáci futbalisti však dokázali odpovedať ešte v prvom polčase, keď štyri minúty pred odchodom do šatní vyrovnal Julio Enciso.
Po zmene strán sa už skóre nemenilo.