Nevýrazný Nottingham sa môže prepadnúť až do pásma zostupu. Na pôde nováčika stratil vedenie

Fotka zo zápasu Ipswich - Nottingham Forest.
Fotka zo zápasu Ipswich - Nottingham Forest. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet|23. okt 2026 o 23:00
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Predohrávka ôsmeho kola sa skončila nerozhodne.

Premier League - 8. kolo

Ipswich - Nottingham Forest 1:1 (1:1)

Góly: 41. Enciso – 13. Williams (D. Muñoz)

Futbalisti Ipswich Town FC remizovali v 8. kole anglickej Premier League s Nottinghamom Forest 1:1.

Domáci si vďaka bodu polepšili a v neúplnej tabuľke sa dostali na 9. miesto so ziskom 10 bodov.

Nottingham je so 6 bodmi na 16. priečke a po odohratí všetkých zápasov kola sa môže prepadnúť do pásma zostupu.

Úvod duelu lepšie zvládol Nottingham, ktorý sa po peknej akcii dostal do vedenia vďaka gólu Neca Williamsa.

VIDEO: Gól Nottinghamu na 1:0

Domáci futbalisti však dokázali odpovedať ešte v prvom polčase, keď štyri minúty pred odchodom do šatní vyrovnal Julio Enciso.

Po zmene strán sa už skóre nemenilo.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Fotka zo zápasu Ipswich - Nottingham Forest.
    Fotka zo zápasu Ipswich - Nottingham Forest.
    Nevýrazný Nottingham sa môže prepadnúť až do pásma zostupu. Na pôde nováčika stratil vedenie
    dnes 23:00
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