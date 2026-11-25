Futbalisti Inter Miláno a VfB Stuttgart dnes hrajú zápas 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Inter Miláno - VfB Stuttgart dnes LIVE (Liga majstrov, 5. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
25.11.2026 o 21:00
5. kolo
Inter
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Stuttgart
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa proti sebe postavia Inter Miláno a VfB Stuttgart.
Inter Miláno sa v ligovej fáze Ligy majstrov nachádza aktuálne na 17. mieste so 6 bodmi a skóre 8:6. Nerazzurri zatiaľ odohrali štyri stretnutia, v ktorých zaznamenali dve víťazstvá a dve prehry. Najskôr podľahli Realu Madrid 1:2 a Club Bruggy 3:4, následne však zdolali Šachtar Doneck 1:0 a uspeli aj na pôde Feyenoordu, kde triumfovali 3:0.
V talianskej Serii A patrí Interu 3. miesto s 29 bodmi a skóre 32:17. Z posledných piatich ligových stretnutí trikrát zvíťazil, raz remizoval a raz prehral. Postupne zdolal Fiorentinu 2:1, Benátky 2:0, prehral v mestskom derby s AC Miláno 1:3, následne si poradil s Comom 2:0 a naposledy remizoval na pôde Atalanty 4:4.
VfB Stuttgart je v ligovej fáze Ligy majstrov na 15. mieste so 7 bodmi a skóre 7:4. Nemci začali súťaž dvoma presvedčivými víťazstvami, keď zdolali Viking 3:1 a Slovan Bratislava 3:0. Následne remizovali s Atléticom Madrid 1:1, no v poslednom vystúpení podľahli Galatasarayu na jeho pôde 0:2. Stuttgart tak bude chcieť v Miláne napraviť posledné európske zaváhanie.
V posledných piatich ligových zápasoch najskôr Stuttgart prehral na pôde Hamburgeru SV 0:1 a doma s Borussiou Mönchengladbach 2:3. Následne zvíťazil na ihrisku Bayeru Leverkusen 4:2, doma zdolal Werder Brémy 1:0 a naposledy remizoval na pôde Schalke 04 bez gólov.
Inter Miláno sa v ligovej fáze Ligy majstrov nachádza aktuálne na 17. mieste so 6 bodmi a skóre 8:6. Nerazzurri zatiaľ odohrali štyri stretnutia, v ktorých zaznamenali dve víťazstvá a dve prehry. Najskôr podľahli Realu Madrid 1:2 a Club Bruggy 3:4, následne však zdolali Šachtar Doneck 1:0 a uspeli aj na pôde Feyenoordu, kde triumfovali 3:0.
V talianskej Serii A patrí Interu 3. miesto s 29 bodmi a skóre 32:17. Z posledných piatich ligových stretnutí trikrát zvíťazil, raz remizoval a raz prehral. Postupne zdolal Fiorentinu 2:1, Benátky 2:0, prehral v mestskom derby s AC Miláno 1:3, následne si poradil s Comom 2:0 a naposledy remizoval na pôde Atalanty 4:4.
VfB Stuttgart je v ligovej fáze Ligy majstrov na 15. mieste so 7 bodmi a skóre 7:4. Nemci začali súťaž dvoma presvedčivými víťazstvami, keď zdolali Viking 3:1 a Slovan Bratislava 3:0. Následne remizovali s Atléticom Madrid 1:1, no v poslednom vystúpení podľahli Galatasarayu na jeho pôde 0:2. Stuttgart tak bude chcieť v Miláne napraviť posledné európske zaváhanie.
V posledných piatich ligových zápasoch najskôr Stuttgart prehral na pôde Hamburgeru SV 0:1 a doma s Borussiou Mönchengladbach 2:3. Následne zvíťazil na ihrisku Bayeru Leverkusen 4:2, doma zdolal Werder Brémy 1:0 a naposledy remizoval na pôde Schalke 04 bez gólov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - streda, 25. november 2026
25.11. 18:45
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 18:45
Sabah
vs.
Barcelona
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 21:00
Slavia
vs.
Villarreal
Eden Arena | Prague
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 21:00
Šachtar
vs.
Fenerbahce
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 21:00
Lille
vs.
Bayern Mníchov
Stade Pierre-Mauroy | Lille
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 21:00
Bruggy
vs.
Liverpool
Jan Breydel Stadion | Bruggy
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 21:00
Sporting
vs.
Manchester United
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 21:00
Atlético Madrid
vs.
Viking
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 5. kolo
25.11. 21:00
Inter Miláno
vs.
Stuttgart
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
| Ligová fáza | 5. kolo
PSG
vs.
AS Rím
Parc des Princes | Paríž
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Real MadridRMA
5
5
0
0
18:8
15
V
V
V
V
V
2
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
3
ComoCOM
5
4
0
1
20:6
12
V
V
V
P
V
4
BetisBET
5
4
0
1
10:6
12
V
P
V
V
V
5
ArsenalARS
5
3
2
0
9:4
11
R
V
R
V
V
6
Manchester CityMCI
5
3
1
1
14:9
10
R
V
V
P
V
7
DortmundBVB
5
3
1
1
8:6
10
R
V
V
P
V
8
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
9
Aston VillaAVL
5
3
0
2
12:7
9
P
P
V
V
V
10
LiverpoolLIV
4
3
0
1
14:10
9
P
V
V
V
11
BruggyBRU
4
3
0
1
11:7
9
V
V
V
P
12
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
13
GalatasarayGAL
5
3
0
2
9:9
9
V
V
V
P
P
14
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
15
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
16
Bodo GlimtBOD
5
2
1
2
5:9
7
V
R
P
V
P
17
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
18
LASKLSK
5
2
0
3
10:10
6
P
V
V
P
P
19
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
20
PortoPOR
5
2
0
3
7:7
6
V
V
P
P
P
21
RB LipskoLEI
5
2
0
3
8:12
6
V
P
P
V
P
22
FenerbahceFEN
4
1
2
1
6:11
5
V
R
P
R
23
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
24
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
25
VikingVIK
4
1
1
2
9:10
4
V
P
R
P
26
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
27
NeapolNAP
5
1
1
3
8:13
4
R
P
V
P
P
28
PSVPSV
5
1
1
3
4:9
4
P
P
V
P
R
29
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
30
SabahSAB
4
1
0
3
4:10
3
P
P
V
P
31
AEKAEK
5
1
0
4
5:12
3
P
P
P
P
V
32
FeyenoordFEY
5
1
0
4
4:12
3
P
P
P
V
P
33
LensLEN
5
1
0
4
5:19
3
P
P
P
P
V
34
SlaviaSLA
4
0
1
3
5:9
1
P
R
P
P
35
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
5
0
0
5
1:19
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body