Inter oficiálne oznámil príchod Stonesa. Angličan mení klub po desiatich rokoch

Taliansky futbalový klub Inter Miláno oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. Tridsaťdvaročný stopér mení klub po desiatich rokoch strávených s Manchestrom City.
Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva so „Citizens“ a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.
S obhajcom titulu Serie A podpísal podľa agentúry AFP dvojročný kontrakt.
Jeden z kľúčových hráčov zlatej éry Manchestru City pod trénerom Pepom Guardiolom sa objavil aj v anglickom národnom tíme na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, kde odohral päť zápasov.
V drese Manchestru City získal za desať sezón šesť titulov Premier League, tri FA Cupy, tri Ligové poháry. V sezóne 2022/2023, kedy Guardiolovi zverenci získali historické treble, dvíhal nad hlavu aj trofej Ligy majstrov.