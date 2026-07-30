Inter oficiálne oznámil príchod Stonesa. Angličan mení klub po desiatich rokoch

John Stones prestúpil do Interu Miláno
John Stones prestúpil do Interu Miláno (Autor: X/Inter)
TASR|30. júl 2026 o 21:34
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V drese Man City získal šesť titulov Premier League.

Taliansky futbalový klub Inter Miláno oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. Tridsaťdvaročný stopér mení klub po desiatich rokoch strávených s Manchestrom City.

Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva so „Citizens“ a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.

S obhajcom titulu Serie A podpísal podľa agentúry AFP dvojročný kontrakt.

Jeden z kľúčových hráčov zlatej éry Manchestru City pod trénerom Pepom Guardiolom sa objavil aj v anglickom národnom tíme na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, kde odohral päť zápasov.

V drese Manchestru City získal za desať sezón šesť titulov Premier League, tri FA Cupy, tri Ligové poháry. V sezóne 2022/2023, kedy Guardiolovi zverenci získali historické treble, dvíhal nad hlavu aj trofej Ligy majstrov.

Serie A

    John Stones prestúpil do Interu Miláno
    John Stones prestúpil do Interu Miláno
    Inter oficiálne oznámil príchod Stonesa. Angličan mení klub po desiatich rokoch
    dnes 21:34
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