    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)
    :
    LIVE
    Bruggy
    Bruggy
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    ONLINE: Inter Miláno - Club Bruggy dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Inter Miláno - Club Bruggy: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Inter Miláno - Club Bruggy: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Inter Miláno - Club Bruggy.

    Futbalisti Inter Miláno a Club Bruggy dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Inter Miláno - Club Bruggy dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    13.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Inter
    1:1
    (1:1, 0:0)
    56' minúta
    Prebiehajúci
    Brugge
    Prehľad
    Góly: 44. Lautaro Martínez (Dimarco) – 30. Tresoldi (pen.). ŽK: 29. Çalhanoğlu (INM), 39. Akanji (INM) – 27. Spileers (BGY). Rozhodca: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR).
    Prenos
    56
    importantNeskutečné, co teď spálil Lautaro Martínez! Najednou se objevil sám před brankou, zakončoval po zemi, jenže Sommer jeho pokus vykopl vsedě levou nohou!
    54
    Svůj centr posadil přesně na Akanjiho hlavu, ten ale zakončil přesně do Sommerovy náruče.
    54
    Roh pro Inter, rozehrávat jej bude Dimarco.
    53
    Mechele i lékařský štáb se přesunuli mimo hrací plochu a zápas tak může pokračovat.
    51
    Máme tu pauzu, neboť na trávníku leží hostující Mechele a na nohy se mu moc nechce. Vypadá dost otřeseně a probíhá jeho ošetřování.
    49
    Prudkou ránu vyslal Thuram, jeho svižný pokus letěl kousek nad břevno Sommerovy brány.
    48
    Inter se hned v úvodu tlačí před pokutové území a hledá si prostor pro střelu.
    46
    Začal druhý poločas.
    Druhý poločas začne přibližně ve 22:04.
    Je za námi první poločas, který přinesl poměrně výraznou převahu domácího Interu, jenže italský tým se dlouho nemohl prosadit. A tak jako to tak bývá, nakonec udeřilo na opačné straně. Po faulu na Forbse se pískala penalta a hostující Nicolò Tresoldi ji chladnokrevně proměnil. Inter se pak pustil do snahy o srovnání skóre. Çalhanoğlu trefil břevno a až ve 44. minutě se po skvělém uvolnění trefil Lautaro Martínez a upravil na současných 1:1.
    45+2
    První poločas skončil.
    45+1
    V nastaveném čase se ještě konala jedna standardka domácích, tu ale zblokovala dobře postavená zeď Brugg.
    44
    goalInter Milán právě vstřelil branku!
    Je srovnáno! Na začátku všeho byl zákrok domácího gólmana, následná rozehra a rychlý přechod levou stranou. Thuram přihrál na Dimarca, ten patičkou přiťukl na LAUTARA MARTÍNEZE, který se obtočil okolo obránce a střelou po zemi ke vzdálenější tyči upravil na 1:1.
    43
    Na vysoký centr od rohového praporku si nejvýše naskočil Bastoni, jeho hlavička ale letěla přesně do míst, kde hlídkoval Sommer.
    42
    Skvělý přehled v pokutovém území předvedl Lautaro Martínez, když zmátl pohybem obránce, ale poté byla jeho střela šajtlí sražena na roh.
    42
    Dlouhý Dioufův sprint vypadal nadějně, vše ale bylo zmařeno po jeho nepříliš přesném přiklepnutí na Barellu.
    41
    Tentokrát to domácí ubránili a i když byl Zieliński pod tlakem, povedlo se mu odkopnout.
    40
    Rychlý přechod hostů do útoku potáhl Vanaken, přihrál doprava na Forbse, jeho následná střela byla domácí obranou sražena na rohový kop.
    39
    yellowCardDalší žlutá karta na straně Interu, za opravdu ostrý skluz na Tresoldiho ji vyfasoval Manuel Akanji.
    37
    Celá situace se ještě bleskově zkontrolovala na videu, to původní verdikt potvrdilo, je to stále 0:1.
    36
    Domácí se na malou chvíli radovali z gólu, když si na centr z pravé strany naskočil Lautaro Martínez a hlavou překonal Sommera, jenže hned vzápětí vyletěl vzhůru praporek pomezního sudího!
    35
    Freddie Potts doslova bodyčekoval domácího Bissecka. Inter tak bude rozehrávat přímý kop.
    33
    importantSrovnání měl na noze Hakan Çalhanoğlu, když pálil z vápna, svou dělovkou ale trefil pouze Sommerovo břevno.
    31
    Inter tak bude muset přidat, neboť mít tlak, neuspět a navíc inkasovat, to asi hráčům nebude vonět.
    30
    goalClub Bruggy právě vstřelil branku!
    Míč si na penaltový puntík postavil NICOLÒ TRESOLDI, s ničím se nepáral a vyslal prudkou střelu do horního růžku Martínezovy branky. Ten navíc zvolil opačnou stranu a tak tu máme stav 0:1!
    29
    yellowCardHakan Çalhanoğlu byl navíc za svůj nedovolený zákrok potrestán žlutou kartou.
    29
    importantRoh se ale domácím vůbec nevydařil, do brejku se dostával Forbs, kterého v pokutovém území fauloval Hakan Çalhanoğlu a rozhodčí ukázal na penaltu!
    28
    Za obranu Brugg se dostal Zieliński a už si to šteloval na střelu, když mu pod nohy skočil Vanaken a ránu srazil na roh!
    27
    yellowCardJe tu první žlutá karta zápasu a udělovala se na straně Brugg. Za faul byl potrestán Jorne Spileers.
    26
    importantJen centimetry chyběly k tomu, aby se hosté dostali do vedení! Po rohu vznikl ve vápně Interu závar, do odraženého míče se opřel Tresoldi a jeho dělovka trefila tyč branky Josepa Martíneze!
    25
    Do kombinace domácího celku se začínají vkrádat nepřesnosti, pryč je výrazná převaha z úvodu zápasu.
    23
    Když nevíš, co s míčem, tak vystřel. Tohoto pravidla se držel Lautaro Martínez, zpoza vápna však Sommerovu bránu překopl.
    22
    Na opačné straně nepřesně centroval Barella, následovalo jen obranné sklepnutí na Sommera.
    21
    O pár okamžiků později se ale v šestnáctce ke střele dostal Vanaken a domácím se muselo ulevit, když z dobré pozice trefil jen jednoho z obránců!
    20
    Levou stranou se o průnik snažil hostující Virgili, jenže mu scházela podpora spoluhráčů a musel tak rozehrávat dozadu.
    19
    Na Sommera šla malá domů, kterou měl docela problém zpracovat a pak musel hledat prostor, kudy by jen odkopl pryč ze šestnáctky. S vypětím sil to nakonec zvládl.
    18
    Rohový kop rozehrál Çalhanoğlu a po krátké mezihře pálil vysoko nad Federico Dimarco.
    17
    Teď to vypadalo nadějněji. Zleva zasprintoval Diouf, po zemi našel Martíneze, který se pokoušel o zakončení z první. Na poslední chvíli jej zablokoval Mechele a srazil míč na roh.
    15
    Po čtvrthodině hry platí poměr držení míče 69 % ku 31 % ve prospěch Interu. Je to ale teď docela dost jalové.
    13
    Na malou chvíli to vypadalo, že se Bruggy dostanou levou stranou do útoku a snad i k centru, zastavil je ale praporek pomezního – ofsajd.
    11
    Do kombinace domácího celku se postupně zapojili Diouf, Zieliński, Thuram i Martínez, ani jednomu se ale nepovedlo najít prostor na střelu.
    10
    Sledujeme zatím fotbal na jednu branku, Bruggy zatím nenašly způsob, jak si ulevit.
    9
    Milánský klub zatím pro své akce využívá hlavně křídelních prostor, zejména na pravé straně.
    8
    Na pravé straně postupoval Thuram, chtěl ještě míč postrčit na Barellu, vůbec mu to ale nesedlo a vše skončilo v zámezí.
    8
    Trochu se přitvrzuje a hlavní rozhodčí si hned ze startu bude muset sjednat pořádek, aby se mu to případně nezvrhlo.
    7
    Bruggy se dokázaly prokombinovat přes půlící čáru, k Martínezově bráně ale mají ještě kus cesty.
    6
    Sommer rozehrál nakrátko na Vanakena, Inter ale rozehru hned ze startu napadal a opět si vybojoval míč.
    5
    Tohle už ale bylo jen kousek od prvního gólu. Přes obránce se rychlým pohybem dostal Thuram a přes nohu vyslal křížný pokus. Ten skončil jen těsně vedle Sommerovy brány.
    5
    Tentokrát z levé strany to zkoušel Dimarco, jeho snaha o centr byla sražena na autové vhazování.
    4
    Opět Diouf, tentokrát se z úhlu probil i do nějakého toho zakončení, bývalý gólman Interu, nyní ve službách Brugg, Yann Sommer jej ale zvládl vykrýt.
    3
    Výpad Interu pravou stranou táhl Diouf, snažil se zakombinovat s Dimarcem, zatím si obrana Brugg poradila.
    2
    Hned v úvodu tu byl první nedovolený zákrok, u vlastního vápna byl faulován domácí Barella.
    1
    Utkání právě začalo.
    Oba celky jsou již na hrací ploše, zápas za pár okamžiků začne.
    Úvodní sestavy:

    Inter Milán: J. Martínez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco – Lautaro Martínez (C), Thuram.
    Náhradníci: Di Gennaro, Provedel – Stanković, Sučić, L. Henrique, Bonny, Mchitarjan, Pavard, Augusto, Bovio, Esposito, Spence.
    Trenér: Cristian Chivu

    Club Bruggy KV: Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Potts – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Virgili – Tresoldi.
    Náhradníci: Jackers, Vanden Driessche – I Han-pom, Tsawa, Vermant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lemaréchal.
    Trenér: Ivan Leko

    Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR).
    Zápas na Stadio San Siro začne ve 21:00, takže si na večer nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
    Rozhodčí

    Hlavním sudím tohoto utkání bude Rohit Saggi, kterému budou na pomezí asistovat Anders Olav Dale a Ole Andreas Haukåsen, všichni z Norska. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Sigurd Kringstad, taktéž z Norska a u videa budou Carlos del Cerro Grande a Cesar Soto Grado, oba ze Španělska.
    Inter Milán

    Domácí tým dnes bude chtít odčinit porážku z úvodního kola, kdy po velice solidním výkonu těsně prohrál na trávníku Realu Madrid 1:2. Od té doby si ale Inter zahojil sebevědomí v domácí soutěži, kdy ve třech odehraných špílech nasbíral sedm bodů a usadil se na čele tabulky.

    Club Bruggy KV

    Ani mužstvo z Belgie ve svém prvním duelu v Lize mistrů nebodoval, byť na svém trávníku statečně odolával Aston Ville. Ta už v první půli dala tři branky, nicméně Vetlesen a Tresoldi drželi Bruggy nad vodou. Víc už ale tým nezvládl a zápas tak skončil 2:3. V belgické lize pak Bruggy válí a od té doby nasbíraly tři jisté výhry a jsou o bod na druhém místě tabulky.
    Dobrý večer u fotbalové Ligy mistrů. Společně se podíváme na utkání mezi týmy Inter Milán a Club Bruggy KV.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - utorok, 13. október 2026

    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Sabah
    Sabah
    0 - 0
    Slavia
    Slavia
    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Lens
    Lens
    0 - 0
    Sporting
    Sporting
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Viking
    Viking
    0 - 0
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Viking stadion | Stavanger
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    0 - 0
    Barcelona
    Barcelona
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    0 - 0
    Neapol
    Neapol
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    0 - 0
    PSV
    PSV
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    0 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Estadio Metropolitano | Madrid
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Arsenal
    Arsenal
    0 - 0
    Lille
    Lille
    Emirates Stadium | Londýn
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    0 - 0
    Bruggy
    Bruggy
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje
    dnes 21:39
    Fotka zo zápasu Sabah - Slavia Praha.
    dnes 15:45
    Liga majstrov: Nekonečné čakanie Slavie pokračuje, Baku oslavuje historický triumfPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - SK Slavia Praha.
    dnes 15:45
    Futbalisti Lisabonu sa radujú z gólu proti RC Lens.
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    dnes 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje
    dnes 21:39
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