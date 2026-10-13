ONLINE: Inter Miláno - Club Bruggy dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Inter Miláno a Club Bruggy dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Inter Miláno - Club Bruggy dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 21:00
2. kolo
Inter
1:1
(1:1, 0:0)
56' minúta
Prebiehajúci
Brugge
Prehľad
Góly: 44. Lautaro Martínez (Dimarco) – 30. Tresoldi (pen.). ŽK: 29. Çalhanoğlu (INM), 39. Akanji (INM) – 27. Spileers (BGY). Rozhodca: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR).
Prenos
56
Neskutečné, co teď spálil Lautaro Martínez! Najednou se objevil sám před brankou, zakončoval po zemi, jenže Sommer jeho pokus vykopl vsedě levou nohou!
54
Svůj centr posadil přesně na Akanjiho hlavu, ten ale zakončil přesně do Sommerovy náruče.
54
Roh pro Inter, rozehrávat jej bude Dimarco.
53
Mechele i lékařský štáb se přesunuli mimo hrací plochu a zápas tak může pokračovat.
51
Máme tu pauzu, neboť na trávníku leží hostující Mechele a na nohy se mu moc nechce. Vypadá dost otřeseně a probíhá jeho ošetřování.
49
Prudkou ránu vyslal Thuram, jeho svižný pokus letěl kousek nad břevno Sommerovy brány.
48
Inter se hned v úvodu tlačí před pokutové území a hledá si prostor pro střelu.
46
Začal druhý poločas.
Druhý poločas začne přibližně ve 22:04.
Je za námi první poločas, který přinesl poměrně výraznou převahu domácího Interu, jenže italský tým se dlouho nemohl prosadit. A tak jako to tak bývá, nakonec udeřilo na opačné straně. Po faulu na Forbse se pískala penalta a hostující Nicolò Tresoldi ji chladnokrevně proměnil. Inter se pak pustil do snahy o srovnání skóre. Çalhanoğlu trefil břevno a až ve 44. minutě se po skvělém uvolnění trefil Lautaro Martínez a upravil na současných 1:1.
45+2
První poločas skončil.
45+1
V nastaveném čase se ještě konala jedna standardka domácích, tu ale zblokovala dobře postavená zeď Brugg.
44
Inter Milán právě vstřelil branku!
Je srovnáno! Na začátku všeho byl zákrok domácího gólmana, následná rozehra a rychlý přechod levou stranou. Thuram přihrál na Dimarca, ten patičkou přiťukl na LAUTARA MARTÍNEZE, který se obtočil okolo obránce a střelou po zemi ke vzdálenější tyči upravil na 1:1.
Je srovnáno! Na začátku všeho byl zákrok domácího gólmana, následná rozehra a rychlý přechod levou stranou. Thuram přihrál na Dimarca, ten patičkou přiťukl na LAUTARA MARTÍNEZE, který se obtočil okolo obránce a střelou po zemi ke vzdálenější tyči upravil na 1:1.
43
Na vysoký centr od rohového praporku si nejvýše naskočil Bastoni, jeho hlavička ale letěla přesně do míst, kde hlídkoval Sommer.
42
Skvělý přehled v pokutovém území předvedl Lautaro Martínez, když zmátl pohybem obránce, ale poté byla jeho střela šajtlí sražena na roh.
42
Dlouhý Dioufův sprint vypadal nadějně, vše ale bylo zmařeno po jeho nepříliš přesném přiklepnutí na Barellu.
41
Tentokrát to domácí ubránili a i když byl Zieliński pod tlakem, povedlo se mu odkopnout.
40
Rychlý přechod hostů do útoku potáhl Vanaken, přihrál doprava na Forbse, jeho následná střela byla domácí obranou sražena na rohový kop.
39
Další žlutá karta na straně Interu, za opravdu ostrý skluz na Tresoldiho ji vyfasoval Manuel Akanji.
37
Celá situace se ještě bleskově zkontrolovala na videu, to původní verdikt potvrdilo, je to stále 0:1.
36
Domácí se na malou chvíli radovali z gólu, když si na centr z pravé strany naskočil Lautaro Martínez a hlavou překonal Sommera, jenže hned vzápětí vyletěl vzhůru praporek pomezního sudího!
35
Freddie Potts doslova bodyčekoval domácího Bissecka. Inter tak bude rozehrávat přímý kop.
33
Srovnání měl na noze Hakan Çalhanoğlu, když pálil z vápna, svou dělovkou ale trefil pouze Sommerovo břevno.
31
Inter tak bude muset přidat, neboť mít tlak, neuspět a navíc inkasovat, to asi hráčům nebude vonět.
30
Club Bruggy právě vstřelil branku!
Míč si na penaltový puntík postavil NICOLÒ TRESOLDI, s ničím se nepáral a vyslal prudkou střelu do horního růžku Martínezovy branky. Ten navíc zvolil opačnou stranu a tak tu máme stav 0:1!
Míč si na penaltový puntík postavil NICOLÒ TRESOLDI, s ničím se nepáral a vyslal prudkou střelu do horního růžku Martínezovy branky. Ten navíc zvolil opačnou stranu a tak tu máme stav 0:1!
29
Hakan Çalhanoğlu byl navíc za svůj nedovolený zákrok potrestán žlutou kartou.
29
Roh se ale domácím vůbec nevydařil, do brejku se dostával Forbs, kterého v pokutovém území fauloval Hakan Çalhanoğlu a rozhodčí ukázal na penaltu!
28
Za obranu Brugg se dostal Zieliński a už si to šteloval na střelu, když mu pod nohy skočil Vanaken a ránu srazil na roh!
27
Je tu první žlutá karta zápasu a udělovala se na straně Brugg. Za faul byl potrestán Jorne Spileers.
26
Jen centimetry chyběly k tomu, aby se hosté dostali do vedení! Po rohu vznikl ve vápně Interu závar, do odraženého míče se opřel Tresoldi a jeho dělovka trefila tyč branky Josepa Martíneze!
25
Do kombinace domácího celku se začínají vkrádat nepřesnosti, pryč je výrazná převaha z úvodu zápasu.
23
Když nevíš, co s míčem, tak vystřel. Tohoto pravidla se držel Lautaro Martínez, zpoza vápna však Sommerovu bránu překopl.
22
Na opačné straně nepřesně centroval Barella, následovalo jen obranné sklepnutí na Sommera.
21
O pár okamžiků později se ale v šestnáctce ke střele dostal Vanaken a domácím se muselo ulevit, když z dobré pozice trefil jen jednoho z obránců!
20
Levou stranou se o průnik snažil hostující Virgili, jenže mu scházela podpora spoluhráčů a musel tak rozehrávat dozadu.
19
Na Sommera šla malá domů, kterou měl docela problém zpracovat a pak musel hledat prostor, kudy by jen odkopl pryč ze šestnáctky. S vypětím sil to nakonec zvládl.
18
Rohový kop rozehrál Çalhanoğlu a po krátké mezihře pálil vysoko nad Federico Dimarco.
17
Teď to vypadalo nadějněji. Zleva zasprintoval Diouf, po zemi našel Martíneze, který se pokoušel o zakončení z první. Na poslední chvíli jej zablokoval Mechele a srazil míč na roh.
15
Po čtvrthodině hry platí poměr držení míče 69 % ku 31 % ve prospěch Interu. Je to ale teď docela dost jalové.
13
Na malou chvíli to vypadalo, že se Bruggy dostanou levou stranou do útoku a snad i k centru, zastavil je ale praporek pomezního – ofsajd.
11
Do kombinace domácího celku se postupně zapojili Diouf, Zieliński, Thuram i Martínez, ani jednomu se ale nepovedlo najít prostor na střelu.
10
Sledujeme zatím fotbal na jednu branku, Bruggy zatím nenašly způsob, jak si ulevit.
9
Milánský klub zatím pro své akce využívá hlavně křídelních prostor, zejména na pravé straně.
8
Na pravé straně postupoval Thuram, chtěl ještě míč postrčit na Barellu, vůbec mu to ale nesedlo a vše skončilo v zámezí.
8
Trochu se přitvrzuje a hlavní rozhodčí si hned ze startu bude muset sjednat pořádek, aby se mu to případně nezvrhlo.
7
Bruggy se dokázaly prokombinovat přes půlící čáru, k Martínezově bráně ale mají ještě kus cesty.
6
Sommer rozehrál nakrátko na Vanakena, Inter ale rozehru hned ze startu napadal a opět si vybojoval míč.
5
Tohle už ale bylo jen kousek od prvního gólu. Přes obránce se rychlým pohybem dostal Thuram a přes nohu vyslal křížný pokus. Ten skončil jen těsně vedle Sommerovy brány.
5
Tentokrát z levé strany to zkoušel Dimarco, jeho snaha o centr byla sražena na autové vhazování.
4
Opět Diouf, tentokrát se z úhlu probil i do nějakého toho zakončení, bývalý gólman Interu, nyní ve službách Brugg, Yann Sommer jej ale zvládl vykrýt.
3
Výpad Interu pravou stranou táhl Diouf, snažil se zakombinovat s Dimarcem, zatím si obrana Brugg poradila.
2
Hned v úvodu tu byl první nedovolený zákrok, u vlastního vápna byl faulován domácí Barella.
1
Utkání právě začalo.
Oba celky jsou již na hrací ploše, zápas za pár okamžiků začne.
Úvodní sestavy:
Inter Milán: J. Martínez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco – Lautaro Martínez (C), Thuram.
Náhradníci: Di Gennaro, Provedel – Stanković, Sučić, L. Henrique, Bonny, Mchitarjan, Pavard, Augusto, Bovio, Esposito, Spence.
Trenér: Cristian Chivu
Club Bruggy KV: Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Potts – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Virgili – Tresoldi.
Náhradníci: Jackers, Vanden Driessche – I Han-pom, Tsawa, Vermant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lemaréchal.
Trenér: Ivan Leko
Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR).
Inter Milán: J. Martínez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco – Lautaro Martínez (C), Thuram.
Náhradníci: Di Gennaro, Provedel – Stanković, Sučić, L. Henrique, Bonny, Mchitarjan, Pavard, Augusto, Bovio, Esposito, Spence.
Trenér: Cristian Chivu
Club Bruggy KV: Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Potts – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Virgili – Tresoldi.
Náhradníci: Jackers, Vanden Driessche – I Han-pom, Tsawa, Vermant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lemaréchal.
Trenér: Ivan Leko
Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR).
Zápas na Stadio San Siro začne ve 21:00, takže si na večer nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Rozhodčí
Hlavním sudím tohoto utkání bude Rohit Saggi, kterému budou na pomezí asistovat Anders Olav Dale a Ole Andreas Haukåsen, všichni z Norska. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Sigurd Kringstad, taktéž z Norska a u videa budou Carlos del Cerro Grande a Cesar Soto Grado, oba ze Španělska.
Hlavním sudím tohoto utkání bude Rohit Saggi, kterému budou na pomezí asistovat Anders Olav Dale a Ole Andreas Haukåsen, všichni z Norska. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Sigurd Kringstad, taktéž z Norska a u videa budou Carlos del Cerro Grande a Cesar Soto Grado, oba ze Španělska.
Inter Milán
Domácí tým dnes bude chtít odčinit porážku z úvodního kola, kdy po velice solidním výkonu těsně prohrál na trávníku Realu Madrid 1:2. Od té doby si ale Inter zahojil sebevědomí v domácí soutěži, kdy ve třech odehraných špílech nasbíral sedm bodů a usadil se na čele tabulky.
Club Bruggy KV
Ani mužstvo z Belgie ve svém prvním duelu v Lize mistrů nebodoval, byť na svém trávníku statečně odolával Aston Ville. Ta už v první půli dala tři branky, nicméně Vetlesen a Tresoldi drželi Bruggy nad vodou. Víc už ale tým nezvládl a zápas tak skončil 2:3. V belgické lize pak Bruggy válí a od té doby nasbíraly tři jisté výhry a jsou o bod na druhém místě tabulky.
Domácí tým dnes bude chtít odčinit porážku z úvodního kola, kdy po velice solidním výkonu těsně prohrál na trávníku Realu Madrid 1:2. Od té doby si ale Inter zahojil sebevědomí v domácí soutěži, kdy ve třech odehraných špílech nasbíral sedm bodů a usadil se na čele tabulky.
Club Bruggy KV
Ani mužstvo z Belgie ve svém prvním duelu v Lize mistrů nebodoval, byť na svém trávníku statečně odolával Aston Ville. Ta už v první půli dala tři branky, nicméně Vetlesen a Tresoldi drželi Bruggy nad vodou. Víc už ale tým nezvládl a zápas tak skončil 2:3. V belgické lize pak Bruggy válí a od té doby nasbíraly tři jisté výhry a jsou o bod na druhém místě tabulky.
Dobrý večer u fotbalové Ligy mistrů. Společně se podíváme na utkání mezi týmy Inter Milán a Club Bruggy KV.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Sabah
0 - 0
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Lens
0 - 0
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Viking
0 - 0
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
0 - 0
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
0 - 0
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
0 - 0
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
0 - 0
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
0 - 0
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
Inter Miláno
0 - 0
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body