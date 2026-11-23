Futbalisti Interu Miláno nevyužili šancu dotiahnuť sa na lídra najvyššej talianskej súťaže Lazio Rím na rozdiel jediného bodu.
V divokom zápase na pôde Atalanty Bergamo dvakrát viedli dvojgólovým rozdielom, no napokon remizovali 4:4 a v tabuľke sú tretí o bod za druhým AS Rím. Deľbu bodov zariadil z jedenástky v nadstavenom čase Franck Kessie.
Úradujúcemu majstrovi nepomohol v lombardskom derby k stopercentnému zásahu ani hetrik Francesca Esposita.
VIDEO: Zostrih zápasu Atalanta - Inter Miláno
V defenzíve Interu to v tejto sezóne škrípe, v 12 dueloch Serie A inkasoval 17 gólov. „V priebehu zápasu sme mali dvakrát dvojgólový náskok a všetko vo vlastných rukách.
V koncovke sme však boli nezrelí a Atalanta to potrestala. Ťažko vysvetliť, prečo sme si to nedokázali postrážiť.
Prišli sme o dva body, dúfam však, že sa poučíme z tejto lekcie," uviedol pre akreditované médiá tréner Interu Cristian Chivu.
Stratili sme dva body, hovorí Esposito
Esposito neskrýval sklamanie, že jeho hetrik nestačil na víťazstvo. „Stratili sme dva body a to je frustrujúce. Takéto situácie musíme zvládať oveľa lepšie.
Podarilo sa mi streliť tri góly, no nemôžem byť šťastný, lebo môjmu mužstvu to nepomohlo dosiahnuť želaný výsledok.
Musíme sa rýchlo pozviechať a sústrediť sa na stredajší domáci duel Ligy majstrov proti VfB Stuttgart.
Stále mám na čom pracovať, každý deň na sebe makám, aby som bol lepším hráčom," zdôraznil taliansky reprezentant pre oficiálny klubový web Interu.
Kouč Atalanty Maurizio Sarri pochválil svojich zverencov za to, že sa nevzdali ani za nepriaznivého stavu.
Získať bod proti silnému Interu je cenné
„Remíza proti silnému Interu je veľmi cenná. Potešiteľné je, že sme dokázali streliť štyri góly jednému z najkvalitnejších tímov v Európe.
Máme však veľké rezervy v defenzíve. Dostávame veľa gólov a to je hlavný dôvod, prečo sme až v druhej polovici tabuľky.
Citeľne nám chýbajú viacerí zranení stopéri, no musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa z dvanásteho miesta vyšplhali na vyššie poschodia.“