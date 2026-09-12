Bratislavské derby rozhodla efektivita. Ihrisko bolo v hroznom stave, hneval sa tréner Petržalky

V sobotu sa skončila víťazná šnúra futbalistov Petržalky, ktorí v 8. kole MONACObet ligy prehrali na ihrisku mestského rivala Interu vysoko 0:4.
Tréneri oboch bratislavských druholigistov sa zhodli, že rozhodujúcim faktorom bola efektivita „žlto-čiernych“.
Petržalka stratila vôbec prvé body v tomto ročníku, napriek tomu zostala na čele tabuľky o skóre pred Šamorínom.
„Chceli sme derby zvládnuť a získať aspoň jeden bod. Každá séria sa však raz skončí, aj keď sme verili, že dnes ju predĺžime.
Naša prehra je však úplne zaslúžená, nezachytili sme úvody polčasov a do toho prišiel ´klinec´ na 3:0, po ktorom sme sa už nevedeli pozviechať. Možno ešte v prvom polčase nebola naša reakcia zlá, Inter dvakrát podržal brankár Šulla.
Mohli sme vyrovnať na 1:1 a možno by sa zápas vyvíjal inak, ale na keby sa nehrá. Rozhodla efektivita v šestnástkach,“ povedal pre TASR tréner lídra druhej najvyššej súťaže Rastislav Urgela.
Derby nemá favorita
Kouč Petržalky podotkol, že derby nikdy nemá favorita. Jeho slová priebeh zápasu, ktorý sledovalo na Pasienkoch takmer 1500 divákov, iba potvrdil.
„Určite áno, vedeli sme, že Inter nás bude chcieť zdolať a nepozerá sa na tabuľku. Ihrisko bolo v hroznom stave, nedôstojné na druhú ligu, čo Inter využil, pretože má hráčov, ktorých zdobí bojovnosť, fyzická sila, súbojovosť.
Na to sa však nechceme vyhovárať a zopakujem, že súper vyhral zaslúžene. My musíme ísť ďalej a dať hlavy hore.
Zanalyzujeme si dnešnú prehru a už sa pozeráme na ďalší zápas s Pohroním. Musíme sa vrátiť k výkonom z prvých siedmich kôl,“ dodal Urgela.
Inter Bratislava - Petržalka 4:0 (1:0)
Góly: 1. Bellás, 47. Remeň, 52. Rozo, 71. Tatar
Rozhodcovia: Chromý – Juhos, Lauer, ŽK: Mihálek, Polevka, Egbe – Hlavatý, Boah
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Eliminovali sme silné stránky
Z trénera Interu Vladimíra Cifraniča sršala spokojnosť. „V prvom rade treba povedať, že to bol z oboch strán dobrý druholigový zápas. Eliminovali sme silné stránky Petržalky, vychádzali sme zo stredného bloku a pozatvárali priestory, v ktorých má súper kvalitu.
Pomohli nám aj dva rýchle góly - v úvode zápasu a druhý, ktorý sme strelili krátko po prestávke. Myslím si, že sme zápas kontrolovali, aj keď opticky samozrejme mala Petržalka väčšie držanie lopty.
My sme boli veľmi efektívni, takmer z každej šance sme skórovali. Veľmi nám pomohol zákrok Miša Šullu v 45. minúte.
Som rád, že sme tento zápas zvládli a ideme s pokorou ďalej. Dúfam, že sa týmto začala nejaká naša séria, avšak vieme, že sú pred nami ťažké zápasy.“
Pri derby sa všetko nuluje
Tím z Pasienkov ukončil trojzápasovú minišnúru bez výhry a s 11 bodmi sa posunul na siedme miesto v tabuľke. Cifranič pred súbojom s Petržalkou povzbudzoval svojich hráčov, aby si verili, hoci hrali s lídrom súťaže.
„Hráčom som prízvukoval, aby sa nepozerali na tabuľku. Nie je náhoda, že Petržalka vyhrala sedem zápasov v rade, na to potrebujete mať kvalitu.
Ale myslím si, že pri derby sa všetko nuluje a je otvorené. My sme to dnes využili a chvalabohu sme vyhrali,“ poznamenal pre TASR Cifranič.