ONLINE: FK Inter Bratislava - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

Futbalisti FK Inter Bratislava a FC Petržalka dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
12.09.2026 o 16:00
8. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
7
7
0
0
17:2
21
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
6
0
1
15:7
18
V
V
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
4
1
2
8:6
13
V
P
V
R
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
4
1
2
12:11
13
V
R
P
V
V
6
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
2
4
1
12:10
10
P
V
R
V
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
7
3
1
3
5:9
10
V
V
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
2
0
5
4:10
6
P
P
V
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body