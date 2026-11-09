Slávny slovenský klub má nového majiteľa. Do troch rokov chce byť na vrchole

Inter Bratislava kedysi patril k vládcom slovenského futbalu. Na prelome tisícročí, keď mal za sebou finančnú silu rafinérie Slovnaft získal pod vedením trénera Jozefa Bubenka dva ligové tituly a dva Slovenské poháre za sebou.
V rokoch 2000 a 2001 dosiahol domáce double. O niekoľko rokov neskôr však prišiel prudký pád. Po predaji licencie v roku 2009 musel začínať od najnižších súťaží.
Teraz sa historicky jeden z najúspešnejších slovenských klubov pokúša o ďalší veľký návrat.
FK Inter Bratislava má nového strategického investora a pred sebou ambiciózny plán. Majoritný vlastnícky podiel v historicky jednom z najúspešnejších slovenských futbalových klubov získava český podnikateľ a športový manažér Michal Viktorin.
Muž, ktorý dlhé roky pôsobil vo vedení pražskej Sparty, má pomôcť Interu s ďalšou profesionalizáciou, stabilizáciou ekonomického zázemia a predovšetkým s návratom do najvyššej slovenskej súťaže. Klub si na splnenie tohto cieľa stanovil horizont dvoch až troch rokov.
Pre Inter ide o ďalší významný míľnik na ceste späť medzi slovenskú futbalovú elitu.
Dnes je v druhej lige, kde mu po aktuálnom priebehu sezóny patrí siedme miesto.
Príchod nového investora má byť impulzom, ktorý posunie klub z hlavného mesta na vyššiu úroveň. Nejde pritom iba o športové výsledky. Inter potrebuje vybudovať stabilnú organizáciu, ktorá dokáže nadviazať na svoju históriu a postupne sa vrátiť medzi slovenskú špičku.
Od predaja licencie k návratu na futbalovú mapu
Rok 2009 patril k najťažším v novodobej histórii Interu Bratislava. Klub predal svoju licenciu FK Senica. Tento krok znamenal zánik pôvodného A-mužstva a presun najvyššej slovenskej súťaže na Záhorie.
Značka Interu však nezanikla úplne. Mládežnícke tímy prevzal Inter Fanclub, vďaka čomu sa podarilo zachovať klubovú tradíciu a pokračovať vo výchove futbalistov.
Nový Inter začínal od najnižšej súťaže. Postupne sa mu podarilo vybudovať mužstvo, ktoré postúpilo až do druhej ligy. V posledných rokoch však klub stále zápasil s potrebou finančnej, organizačnej a športovej stabilizácie.
Doterajší spolumajiteľ a štatutár Ján Palenčár preto opakovane deklaroval pripravenosť otvoriť Inter silnému strategickému partnerovi. Po šiestich rokoch práce považuje vstup českého investora za prirodzený ďalší krok.
„Za posledných šesť rokov sa nám podarilo Inter finančne, organizačne a procesne stabilizovať, vrátiť ho do Bratislavy a s A-mužstvom postúpiť do druhej ligy. S viac ako 420 deťmi patríme medzi najväčšie mládežnícke futbalové kluby na Slovensku. Nikdy však nebolo mojím cieľom vlastniť Inter za každú cenu. Hľadali sme silného a dôveryhodného partnera, ktorý dokáže klub posunúť ďalej. V Michalovi Viktorinovi získavame nielen strategického investora, ale aj človeka s bohatými skúsenosťami z vrcholového futbalu. Verím, že spoločne dokážeme vrátiť Inter tam, kam svojou históriou a významom patrí,“ uviedol Ján Palenčár v stanovisku na klubovej stránke.
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Druhým doterajším spolumajiteľom bol Marcel Grega. Do každodenného riadenia klubu sa aktívne nezapájal, svojimi podnikateľskými a manažérskymi skúsenosťami však podporoval jeho stabilizáciu aj hľadanie strategického investora.
„Do Interu som vstupoval s cieľom pomôcť vytvoriť podmienky na jeho ďalší rozvoj a nájsť silného partnera. Som rád, že sa nám podarilo získať investora, ktorý spája ekonomické zázemie so skúsenosťami z profesionálneho futbalu. Verím, že Inter má pred sebou úspešnú budúcnosť,“ povedal Marcel Grega.
Najvyššia súťaž do troch rokov
Nový majoritný investor Michal Viktorin nie je vo vrcholovom futbale nováčikom. Do Bratislavy prichádza s dlhoročnými skúsenosťami z pôsobenia v AC Sparta Praha, jednom z najvýznamnejších stredoeurópskych futbalových klubov.
V rokoch 2008 až 2022 zastával v pražskom klube pozície obchodného riaditeľa a člena predstavenstva. Neskôr sa pohyboval aj vo futbalovom prostredí ako majiteľ majoritného podielu v spoločnosti International Sport Management (ISM), jednej z najvýznamnejších českých futbalových hráčskych agentúr. Podiel v spoločnosti vlastnil v rokoch 2024 až 2026.
Jeho príchod má priniesť nielen kapitál, ale aj skúsenosti s fungovaním profesionálneho futbalového klubu. Ambíciou je vybudovať ekonomicky stabilnú organizáciu, posilniť jej manažérske fungovanie a vytvoriť podmienky na dlhodobý športový rast.
„Inter Bratislava je klub s veľkým menom, bohatou históriou a výrazným potenciálom. Našou ambíciou je vybudovať ekonomicky stabilný, profesionálne riadený klub s kvalitnou mládežníckou základňou a modernou infraštruktúrou. Športovým cieľom je vytvoriť predpoklady na návrat do najvyššej slovenskej súťaže v horizonte dvoch až troch rokov. Chceme, aby sa Inter opäť stal významnou značkou slovenského futbalu,“ uviedol Michal Viktorin.
Práve návrat do najvyššej súťaže je najvýraznejším športovým cieľom nového projektu. Inter však čaká ešte veľa práce. Aktuálne siedme miesto v druhej lige ukazuje, že cesta medzi elitu nebude okamžitá. Nový investor preto hovorí o postupnom budovaní klubu, nie iba o krátkodobom výsledkovom úspechu.
Barmoš zažil slávu aj boj o samotné prežitie
Zmenu vlastníckej štruktúry víta aj prezident klubu Jozef Barmoš. Pre bývalého reprezentanta a dlhoročnú osobnosť Interu má klub osobitný význam. Zažil jeho najúspešnejšie obdobia, ale aj chvíle, keď bola ohrozená samotná existencia tradičnej značky.
„Inter Bratislava je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Prežili sme spolu veľké úspechy, ale aj veľmi ťažké obdobia, keď bola ohrozená samotná existencia klubu. Som hrdý na to, že sa nám ho spoločným úsilím podarilo zachrániť, udržať pri živote a postupne vrátiť na futbalovú mapu Slovenska. Teší ma, že dnes prichádza silný investor, ktorý môže Inter posunúť opäť o významný krok dopredu. Verím, že sa dočkáme návratu nášho klubu medzi slovenskú futbalovú elitu,“ uviedol Jozef Barmoš.
Barmošove slová vystihujú aj význam zmeny, ktorou klub prechádza. Inter sa už nemusí sústreďovať iba na prežitie a udržanie svojej značky. Vstup strategického investora má vytvoriť priestor na ďalší rozvoj a návrat k ambíciám, ktoré sa spájajú s jeho historickým postavením.
Zmeny vo vedení aj investície do infraštruktúry
S príchodom nového investora sa mení aj organizačná štruktúra klubu. Ján Palenčár sa stáva viceprezidentom Interu, pričom jeho hlavnou zodpovednosťou bude strategický rozvoj a spolupráca s partnermi.
Novým štatutárom klubu sa stáva Martin Barborka, ktorý doteraz pôsobil na pozícii generálneho manažéra.
Vstup investora nadväzuje na prerod Interu z amatérskeho klubu na profesionálnu športovú organizáciu. Popri návrate A-mužstva do druhej ligy sa klub venuje rozvoju mládeže, posilňuje manažment a investuje do športovej infraštruktúry. Jedným z konkrétnych projektov je už začatá rekonštrukcia tréningového ihriska na Drieňovej ulici.
Mládežnícka základňa pritom patrí medzi najdôležitejšie piliere celého projektu. Viac ako 420 detí predstavuje významný potenciál, ale aj záväzok do budúcnosti. Nové vedenie chce preto vybudovať klub, ktorý bude mať kvalitnú mládežnícku základňu, modernú infraštruktúru a profesionálne fungovanie na všetkých úrovniach.
Inter Bratislava patrí medzi historicky najúspešnejšie slovenské futbalové kluby. Klub zároveň vychoval stovky mládežníckych aj seniorských reprezentantov.
Polstoročie má symboliku
Nový majiteľ Interu Michal Viktorin sa narodil v roku 1974. Práve v období jeho narodenia prežíval bratislavský klub jednu z najvýraznejších kapitol svojej histórie. V polovici sedemdesiatych rokov dvakrát vystúpil na striebornú priečku československej ligy – v rokoch 1975 a 1977.
Prvý úspech dosiahol pod vedením Valéra Šveca, keď jeho mužstvo predvádzalo atraktívny ofenzívny futbal a nastrieľalo najviac gólov v súťaži. Na majstrovský Slovan stratilo jediný bod.
V zostave vynikali reprezentanti Ladislav Jurkemik a Jozef Barmoš, ale aj Jozef Šajánek, Jozef Bajza, Jozef Levický či miláčik tribún Ladislav Petráš. O päťdesiat rokov neskôr má muž narodený v tomto období pomôcť Interu nadviazať na jeho niekdajšiu slávu.