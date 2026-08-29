ONLINE: FK Inter Bratislava - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 6. kolo)

Futbalisti FK Inter Bratislava a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
29.08.2026 o 16:30
6. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 6. kola MONACObet ligy, v ktorom sa proti sebe postavia FK Inter Bratislava a MFK Zvolen.
Inter Bratislava má po piatich kolách na konte šesť bodov a skóre 8:6. V posledných zápasoch však jeho forma výrazne kolíše. Po víťazstvách nad Bytčou 3:0 a Galantou 3:0 nestačil na Prešov, ktorému podľahol 1:2. Medzitým si však spravil chuť v Slovnaft Cupe, kde zdolal Jakubov 4:1.
Zvolen je na poslednom mieste tabuľky a v piatich ligových kolách ešte nevyhral. Na konte má dva body za remízy s Galantou 1:1 a Liptovským Mikulášom 2:2, pričom prehral s Prešovom 0:1, Humenným 0:1 a naposledy aj s Petržalkou 0:1. Pozitívom môže byť aspoň vysoké pohárové víťazstvo 4:0 nad Kováčovou.
Inter Bratislava má po piatich kolách na konte šesť bodov a skóre 8:6. V posledných zápasoch však jeho forma výrazne kolíše. Po víťazstvách nad Bytčou 3:0 a Galantou 3:0 nestačil na Prešov, ktorému podľahol 1:2. Medzitým si však spravil chuť v Slovnaft Cupe, kde zdolal Jakubov 4:1.
Zvolen je na poslednom mieste tabuľky a v piatich ligových kolách ešte nevyhral. Na konte má dva body za remízy s Galantou 1:1 a Liptovským Mikulášom 2:2, pričom prehral s Prešovom 0:1, Humenným 0:1 a naposledy aj s Petržalkou 0:1. Pozitívom môže byť aspoň vysoké pohárové víťazstvo 4:0 nad Kováčovou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
5
5
0
0
14:2
15
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
4
0
1
11:5
12
V
P
V
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
5:4
10
V
R
V
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
3
0
2
9:9
9
P
V
V
P
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
2
2
1
10:4
8
P
R
R
V
V
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
1
4
0
10:8
7
R
V
R
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
0
3
8:6
6
P
V
V
P
P
10
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
5
2
0
3
4:8
6
V
P
V
P
P
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
1
2
2
5:6
5
P
R
P
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
1
1
3
7:9
4
P
P
R
V
P
13
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
5
1
1
3
3:9
4
V
P
P
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
1
3
8:9
4
R
V
P
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
5
1
0
4
3:16
3
V
P
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
0
2
3
3:6
2
P
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body