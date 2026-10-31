ONLINE: FK Inter Bratislava - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

Futbalisti FK Inter Bratislava a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
31.10.2026 o 13:00
15. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 15. kola MONACObet ligy, v ktorom FK Inter Bratislava privíta na domácom ihrisku FK Baník Lehota pod Vtáčnikom.
Čaká nás súboj susedov v tabuľke. Inter sa po štrnástich odohraných kolách nachádza na deviatom mieste so ziskom 21 bodov a skóre 31:19. Hostia majú na konte 19 bodov, skóre 19:20 a patrí im desiata priečka.
Inter Bratislava sa v posledných piatich ligových stretnutiach predstavil proti Slovanu Bratislava B, s ktorým remizoval 2:2, Šamorínu, s ktorým sa takisto rozišiel remízou 2:2, a Malženiciam, ktoré zdolal 5:2. Predtým remizoval so Zlatými Moravcami 2:2. V Slovnaft Cupe prehral s Podbrezovou 0:2. V ligovej súťaži tak Inter Bratislava ťahá sériu už deviatich zápasov bez prehry.
Lehota pod Vtáčnikom má za sebou výsledkovo nevyrovnané obdobie. V posledných piatich súťažných zápasoch zdolala Petržalku 1:0 a Zvolen takisto 1:0. Okrem toho prehrala s Liptovským Mikulášom 0:1, Michalovcami v Slovnaft Cupe 0:3 a Prešovom 2:3.
Čaká nás súboj susedov v tabuľke. Inter sa po štrnástich odohraných kolách nachádza na deviatom mieste so ziskom 21 bodov a skóre 31:19. Hostia majú na konte 19 bodov, skóre 19:20 a patrí im desiata priečka.
Inter Bratislava sa v posledných piatich ligových stretnutiach predstavil proti Slovanu Bratislava B, s ktorým remizoval 2:2, Šamorínu, s ktorým sa takisto rozišiel remízou 2:2, a Malženiciam, ktoré zdolal 5:2. Predtým remizoval so Zlatými Moravcami 2:2. V Slovnaft Cupe prehral s Podbrezovou 0:2. V ligovej súťaži tak Inter Bratislava ťahá sériu už deviatich zápasov bez prehry.
Lehota pod Vtáčnikom má za sebou výsledkovo nevyrovnané obdobie. V posledných piatich súťažných zápasoch zdolala Petržalku 1:0 a Zvolen takisto 1:0. Okrem toho prehrala s Liptovským Mikulášom 0:1, Michalovcami v Slovnaft Cupe 0:3 a Prešovom 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
10
2
2
27:16
32
V
R
R
P
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
15
7
3
5
23:19
24
R
P
R
V
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
14
7
2
5
23:23
23
R
V
V
P
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
6
4
4
21:19
22
V
R
R
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
5
6
3
31:19
21
R
R
V
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
5
4
5
19:20
19
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
4
3
7
19:21
15
V
R
P
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
3
4
7
14:19
13
P
P
P
R
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
14
3
3
8
12:23
12
R
V
P
P
R
15
MFK BytčaMFK Bytča
14
3
0
11
14:36
9
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
1
3
10
10:24
6
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body