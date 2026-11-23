Mladých futbalistov vystriedali bagre a stavebné stroje. Druholigový Inter Bratislava začal s rozsiahlou rekonštrukciou športového areálu na Dieňovej ulici v Ružinove, ktorá bude stáť približne 1,5 milióna eur.
Cieľom modernizácie je predovšetkým zlepšenie podmienok pre mládežníckych futbalistov.
V klube momentálne pôsobí viac ako 420 detí a mladých hráčov, pre ktorých je areál na Drieňovej jedným z hlavných tréningových centier.
Najväčšou zmenou bude výmena súčasného prírodného trávnika za moderný umelý povrch.
„Súčasťou bude aj závlahový systém, rovnako aj nové kryté hľadisko, zhruba pre 250 divákov,” povedal viceprezident Interu Ján Palenčár.
Umelá tráva umožní využívať ihrisko počas celého roka. Doterajší prírodný trávnik bol najmä počas daždivých a zimných mesiacov náročný na údržbu a po niekoľkých tréningoch sa stával prakticky nepoužiteľným.
„Našou ambíciou je postupovať čo najefektívnejšie tak, aby nový areál mohol začať slúžiť športovcom čo najskôr,“ uviedol Inter na svojom oficiálnom webe.
Celkové plánované oprávnené náklady projektu predstavujú približne 1,47 milióna eur. Klub získal z Fondu na podporu športu príspevok vo výške viac ako 900-tisíc eur. Zvyšnú časť zabezpečí z vlastných zdrojov.
Do prípravy projektu sa zapojila aj mestská časť Ružinov. Podľa jej starostu Martina Chrena samospráva pomohla klubu vyrokovať dlhodobú nájomnú zmluvu, ktorá bola jednou z podmienok získania dotácie.
Stavebné práce odštartovali v uplynulých dňoch, pričom prvé tréningy na zrekonštruovanom ihrisku by sa podľa predbežných plánov mohli uskutočniť na jar 2027. Ich priebeh však môže ovplyvniť počasie počas zimných mesiacov.
Rekonštrukcia sa dočasne dotkne aj atletického oválu, ktorý je súčasťou areálu. Aj ten by mal byť opäť plne prístupný po dokončení prác, predbežne v marci budúceho roka.
Obnova ihriska na Drieňovej však nie je jediným infraštruktúrnym projektom tradičného bratislavského klubu.
Inter, ktorý v súčasnosti hrá domáce zápasy druhej ligy na Pasienkoch, pripravuje aj presun na štadión na Sklenárovej ulici v Ružinove.
Tento areál by mal prejsť samostatnou rekonštrukciou, aby spĺňal požiadavky druhej najvyššej súťaže. Projekt je zatiaľ v prípravnej fáze a jeho realizácia závisí aj od zabezpečenia financovania.
Kým ihrisko na Drieňovej má slúžiť predovšetkým mládežníckym družstvám, štadión na Sklenárovej by sa mohol stať novým domovom seniorského mužstva.
Inter zároveň nedávno oznámil významnú zmenu vo vlastníckej štruktúre. Väčšinový podiel v klube získal český podnikateľ Michal Viktorin, ktorý v minulosti pôsobil ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Sparty Praha.
Nový investor má s dvojnásobným slovenským majstrom veľké ambície. Inter chce vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže v horizonte dvoch až troch rokov.
„Chceme, aby sa Inter opäť stal významnou značkou slovenského futbalu,“ uviedol Viktorin po svojom príchode do klubu.
Rekonštrukcia tréningového zázemia je tak jedným z prvých konkrétnych krokov, ktorými chce tradičný bratislavský klub podporiť svoje športové ambície.