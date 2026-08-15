ONLINE: FK Inter Bratislava - FC Slovan Galanta dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

Futbalisti FK Inter Bratislava a FC Slovan Galanta dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - FC Slovan Galanta (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
15.08.2026 o 17:00
4. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Galanta
Prehľad
Rozhodca: Fúsek – Pacák, Havira..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. Kola MONACObet ligy medzi FK Inter Bratislava a FC Slovan Galanta. Stretnutie prinesieme cez zmeny stavov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
2
0
10:3
8
R
R
V
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
2
1
1
9:7
7
V
P
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
V
V
P
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
1
1
4:4
4
P
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
0
2
2
3:5
2
R
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
4
0
0
4
1:15
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body