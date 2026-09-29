ONLINE: Inter Bratislava - FK Železiarne Podbrezová dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Inter Bratislava a FK Železiarne Podbrezová nastúpia dnes v zápase 4. kola Slovnaft Cupu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Inter Bratislava - FK Železiarne Podbrezová (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
29.09.2026 o 15:30
4. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola Slovnaft Cupu, v ktorom sa na Pasienkoch stretnú FK Inter Bratislava a FK Železiarne Podbrezová.
Inter Bratislava má za sebou v Slovnaft Cupe zatiaľ dve stretnutia. Najskôr si poradil s TJ Záhoran Jakubov, ktorý zdolal 4:1, a následne v treťom kole zvíťazil na ihrisku ŠK Tomášov 1:0. V lige sa Interu v poslednom období darí, keď neprehral už päť zápasov za sebou. Naposledy navyše predviedol výborný výkon na pôde Pohronia, kde zvíťazil presvedčivo 3:0.
Podbrezová vstúpila do pohárovej súťaže víťazstvom 3:0 na ihrisku Rudňan a v treťom kole zvládla aj súboj so Spišskou Novou Vsou, ktorú zdolala tesne 2:1. „Železiari“ si naposledy pripísali dôležité ligové víťazstvo, keď na pôde Skalice vyhrali 1:0. V Niké lige sa po deviatich kolách nachádzajú na piatom mieste so ziskom 14 bodov.
Inter Bratislava má za sebou v Slovnaft Cupe zatiaľ dve stretnutia. Najskôr si poradil s TJ Záhoran Jakubov, ktorý zdolal 4:1, a následne v treťom kole zvíťazil na ihrisku ŠK Tomášov 1:0. V lige sa Interu v poslednom období darí, keď neprehral už päť zápasov za sebou. Naposledy navyše predviedol výborný výkon na pôde Pohronia, kde zvíťazil presvedčivo 3:0.
Podbrezová vstúpila do pohárovej súťaže víťazstvom 3:0 na ihrisku Rudňan a v treťom kole zvládla aj súboj so Spišskou Novou Vsou, ktorú zdolala tesne 2:1. „Železiari“ si naposledy pripísali dôležité ligové víťazstvo, keď na pôde Skalice vyhrali 1:0. V Niké lige sa po deviatich kolách nachádzajú na piatom mieste so ziskom 14 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.