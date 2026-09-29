ONLINE: Inter Bratislava - FK Železiarne Podbrezová dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Inter Bratislava - Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu.
Inter Bratislava - Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|29. sep 2026 o 12:50
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Sledujte spolu s nami online prenos zo šestnásťfinále Slovnaft Cupu: Inter Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.

Inter Bratislava a FK Železiarne Podbrezová nastúpia dnes v zápase 4. kola Slovnaft Cupu.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Inter Bratislava - FK Železiarne Podbrezová (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2026/2027
29.09.2026 o 15:30
4. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola Slovnaft Cupu, v ktorom sa na Pasienkoch stretnú FK Inter Bratislava a FK Železiarne Podbrezová.

Inter Bratislava má za sebou v Slovnaft Cupe zatiaľ dve stretnutia. Najskôr si poradil s TJ Záhoran Jakubov, ktorý zdolal 4:1, a následne v treťom kole zvíťazil na ihrisku ŠK Tomášov 1:0. V lige sa Interu v poslednom období darí, keď neprehral už päť zápasov za sebou. Naposledy navyše predviedol výborný výkon na pôde Pohronia, kde zvíťazil presvedčivo 3:0.

Podbrezová vstúpila do pohárovej súťaže víťazstvom 3:0 na ihrisku Rudňan a v treťom kole zvládla aj súboj so Spišskou Novou Vsou, ktorú zdolala tesne 2:1. „Železiari“ si naposledy pripísali dôležité ligové víťazstvo, keď na pôde Skalice vyhrali 1:0. V Niké lige sa po deviatich kolách nachádzajú na piatom mieste so ziskom 14 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Slovensko

Slovensko

    Inter Bratislava - Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. online
    Inter Bratislava - Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. online
    ONLINE: Inter Bratislava - FK Železiarne Podbrezová dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)
    dnes 12:50
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