Po hrozbe bojkotu prichádza návrh na zmenu riadenia FIFA. Infantino: Išlo iba o návrh

Predseda Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino navrhol externé posúdenie spôsobu, akým organizácia prijíma zásadné rozhodnutia.
Zároveň je otvorený prípadným zmenám. V liste adresovanom Rade FIFA a 211 členským zväzom pripustil, že postup v prípade investičného plánu na predaj práv na turnaje majstrovstiev sveta, ktorý bol po ostrej kritike stiahnutý, vyvolal obavy.
„Najprv sa opýtam Rady, či si želá zadať nezávislé externé posúdenie súčasného systému riadenia FIFA v oblasti kľúčových strategických iniciatív a navrhnúť prípadné zlepšenia,“ napísal Infantino v liste, z ktorého citovali agentúry Reuters a AFP.
Infantino tiež uviedol, že navrhne konzultácie s konfederáciami, členskými asociáciami a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom posilniť rozhodovacie procesy vo FIFA.
Tieto návrhy by sa mali zaoberať tým, kto má rozhodujúce slovo pri prijímaní zásadných iniciatív, aké sú právomoci jednotlivých orgánov, ako aj tým, ako zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť.
Rada by sa touto problematikou mohla po prvýkrát zaoberať už na svojom najbližšom zasadnutí 15. októbra.
Infantino sa dostal pod tlak po tom, čo zverejnil svoj plán predať súkromným investorom časť práv súvisiacich s majstrovstvami sveta.
Podľa jeho slov sa návrh dostal na verejnosť skôr, než mohol byť predložený Rade a členským asociáciám.
„Uvedomujem si, že bez znalosti všetkých súvislostí to vyvolalo obavy a vytvorilo dojem, že už bolo rozhodnuté. Tak to však nebolo,“ napísal Infantino.
„Išlo iba o návrh, nie o rozhodnutie, a celá záležitosť vždy podliehala nevyhnutnému schváleniu zo strany Rady a členských asociácií,“ dodal.
Európska futbalová únia (UEFA) a ďalšie federácie dokonca pre Infantinov zámer na ďalšiu komercializáciu futbalu pohrozili bojkotom podujatí FIFA.
Infantino následne od projektu ustúpil. Naďalej sa však chce v budúcom roku uchádzať o znovuzvolenie do čela FIFA.