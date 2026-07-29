Infantino ponúkol zväzom milióny za podporu plánu FIFA: Prelomová príležitosť

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino stanovil v stredu pre 211 členských zväzov termín do 19. septembra, aby prijali jednorazovú ponuku vo výške 20 miliónov dolárov pre každý z nich.
Financovala by ju investičná spoločnosť brata Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, a bola by súčasťou projektu predaja podielov na majstrovstvá sveta.
Infantino v liste predstavil „jedinečnú a neopakovateľnú možnosť financovania“ a vysvetlil, prečo chce vytvoriť dcérsku spoločnosť FIFA v hodnote 20 miliárd dolárov.
Súkromní investori by v nej vlastnili 20-percentný podiel a spoločnosť by riadila súťaže a podujatia FIFA, napríklad majstrovstvá sveta či majstrovstvá sveta klubov.
„Mojou povinnosťou a zodpovednosťou ako prezidenta FIFA je predstaviť vám, našim členom, takéto prelomové príležitosti,“ napísal Infantino v liste, z ktorého citovala agentúra AP.
Návrh, ktorý zverejnili v utorok a podporila ho investičná spoločnosť Thrive Capital Joshuu Kushnera, vyvolal okamžitú vlnu nevôle medzi Infantinovými bývalými kolegami z Európskej futbalovej únie (UEFA).
Tá vyhlásila, že majstrovstvá sveta „nepatria FIFA, aby ich mohla predávať“. Očakáva sa, že UEFA zvolá svojich 55 členských zväzov na mimoriadne online zasadnutie, pravdepodobne vo štvrtok.
Plán FIFA zapojiť súkromný kapitál je najnovším ambicióznym projektom počas Infantinovho jedenásťročného pôsobenia vo funkcii prezidenta.
Medzi jeho predchádzajúce plány patrilo vytvorenie Ceny FIFA za mier či snaha reorganizovať futbalový kalendár tak, aby sa majstrovstvá sveta konali každé dva roky namiesto štyroch.
Ázijská futbalová konfederácia so sídlom v Kuala Lumpur uviedla, že je „sklamaná, že sa záležitosť takéhoto významu dostala na verejnosť skôr, než mala rodina AFC príležitosť ju preskúmať a prediskutovať“.
Kontinentálne konfederácie, ktoré organizujú vlastné medzinárodné klubové a reprezentačné súťaže, ako sú Liga majstrov, majstrovstvá Európy či Copa America, budú pravdepodobne vnímať ohrozenie týchto podujatí.
FIFA by totiž v snahe zvýšiť príjmy a hodnotu pre investorov mohla chcieť organizovať majstrovstvá sveta a majstrovstvá sveta klubov mužov aj žien častejšie.
Ak Infantinov plán zamietnu, členovia dostanú počas nasledujúcich štyroch rokov pôvodne prisľúbených desať miliónov dolárov, uvádza sa v liste.
Plán FIFA narazil na rýchly odpor britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého vláda sa pripravuje podporiť organizáciu MS žien 2035 v Anglicku, Škótsku, Walese a Írsku.
FIFA má túto jedinú kandidatúru potvrdiť na online zasadnutí v novembri. „Futbal nepatrí investorom,“ povedal Burnham, dlhoročný futbalový fanúšik, vo videu na Instagrame.
„Keď raz predáte časť majstrovstiev sveta, zapredali ste sa. Futbal patrí fanúšikom. Vždy im patril a vždy im patriť bude,“ dodal.
Odpor britských zákonodarcov vrátane hrozieb prijatia legislatívy zo strany vtedajšieho premiéra Borisa Johnsona pomohol v roku 2021 zastaviť kontroverzný projekt európskej Superligy. Ten predstavoval existenčnú hrozbu pre Ligu majstrov.