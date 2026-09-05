Infantino čelí otázkam o budúcnosti, odpoveď neprišla. Bude toho veľa, čo povedať, zdôraznil

Gianni Infantino.
Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2026 o 18:35
ShareTweet0

UEFA zvažuje vo Švajčiarsku právne kroky voči Infantinovi.

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa svojej budúcnosti vo funkcii.

Tlak na šéfa svetového futbalu rastie po kontroverzii okolo zrušeného plánu predať podiel v novej spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta súkromným investorom.

Infantino vystúpil pred médiami v sobotu pred začiatkom MS hráčok do 20 rokov v Poľsku, k spornému projektu sa však odmietol vyjadriť.

„Bude toho veľa, čo povedať, ale príde na to správne miesto a správny čas. Nie je to dnes ani tu,“ uviedol pre televíziu Sky News.

Následne odišiel bez odpovede na ďalšie otázky novinárov o svojej budúcnosti a prípadnom ospravedlnení.

FIFA minulý mesiac potvrdila, že plánovala predať súkromným investorom 20-percentný podiel v novovytvorenej spoločnosti.

Infantino návrh neskôr stiahol po odpore Európskej futbalovej únie (UEFA), Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) a konfederácie CONCACAF.

UEFA zvažuje vo Švajčiarsku právne kroky voči Infantinovi a minulý týždeň podnikla právne kroky aj na amerických súdoch. Informovala agentúra DPA.

Reprezentácie

Gianni Infantino.
Gianni Infantino.
Infantino čelí otázkam o budúcnosti, odpoveď neprišla. Bude toho veľa, čo povedať, zdôraznil
dnes 18:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Infantino čelí otázkam o budúcnosti, odpoveď neprišla. Bude toho veľa, čo povedať, zdôraznil