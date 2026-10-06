Nórsko nechce nechať Infantina len tak. FIFA prijala podnety na vyšetrovanie

Gianni Infantino
Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. okt 2026 o 15:58
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Nóri volajú po vyvodení zodpovednosti.

Nórsky futbalový zväz podal u komisií svetovej federácie FIFA dva oficiálne podnety na prešetrenie krokov Gianniho Infantina z nedávnej minulosti.

Jeden má spojitosť so vzťahmi medzi šéfom svetového futbalu a americkým prezidentom Donaldom Trumpom a mala by sa ním zaoberať Etická komisia.

Kvôli Infantinovmu plánu predať súkromným investorom časť práv z majstrovstiev sveta sa Nóri obrátili na Komisiu pre správu a audit. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na dokumenty nórskeho zväzu.

Nóri požadujú prešetrenie okolností, za akých dostal Trump v roku 2025 od FIFA novovzniknutú Cenu mieru a za akých bol na letných majstrovstvách sveta omilostený americký útočník Folarin Balogun po vylúčení v predchádzajúcom stretnutí. FIFA vtedy zrušila automatický trest pre hráčov domácej reprezentácie na základe Trumpovej intervencie.

Rovnako požaduje nórsky zväz prešetrenie Infantinovej úlohy v teraz už "mŕtvom" projekte predaja časti práv z MS súkromným investorom.

Aj v tomto prípade figuruje Trumpovo meno, pretože malo ísť o investorov s väzbami na jeho rodinu. Malo ísť o 20 percent práv na MS za 4,2 miliardy dolárov. Po veľkej vlne kritiky následne šéf FIFA od plánu odstúpil.

"Zmysel týchto vyšetrovaní je jednoduchý: odhaliť fakty a zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti v rámci predpisov FIFA," citovala agentúra SID prezidentku nórskeho zväzu Lise Klavenessovú. "Keď sa objavujú závažné otázky, musia byť nezávisle a transparentne vyšetrené," dodala.

Oba podnety je podľa nej potrebné posúdiť samostatne. "Spoločne však vyvolávajú otázku: Nebola zneužitá funkcia, autorita alebo vplyv FIFA a zafungovali správne ochranné mechanizmy, ktoré tomu mali zabrániť?" dodala Klavenessová.

Nóri patria k najaktívnejším odporcom súčasného šéfa FIFA. Infantino ale v "prípade Balogun" čelil všeobecnej kritike a so snahou o ďalšiu komercionalizáciu futbalu narazil pri rade iných zväzov a organizácií na čele s Európskou futbalovou úniou (UEFA), ktorá kvôli tomu hrozila aj bojkotom šampionátov.

Viaceré európske federácie verejne stiahli svoju podporu Infantinovmu znovuzvoleniu. Švajčiarsky funkcionár sa napriek tomu chystá v budúcom roku znovu kandidovať. FIFA má už 15. októbra na programe kongres, na ktorom by sa mali na návrh Infantinovej opozície kritizované body prerokúvať.

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