Zmena by mala veľký zmysel. Infantino je podľa Kloppa horší ako bol Blatter

Tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp vyzval na zmenu vo vedení Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a skritizoval súčasného šéfa Gianniho Infantina.
Klopp si podľa vlastných slov nemyslel, že „by sa situácia mohla po Seppovi Blatterovi ešte zhoršiť.“ Blatter stál na čele FIFA medzi rokmi 1998 až 2015, po sérii škandálov ho nahradil práve Infantino.
Skúseného kouča sa na fungovanie vedúcej organizácie opýtali pred pondelkovým duelom Ligy národov proti Holandsku.
„Futbal sledujem už mnoho rokov. Sú ľudia, ktorí sa v tom vyznajú oveľa lepšie ako ja. Myslím si však, že väčšina ľudí sa zhoduje na tom, že zmena by mala veľký zmysel,“ povedal Klopp podľa agentúry AFP.
U ďalšieho kandidáta by mal mať podľa neho na prvom mieste futbal.
„Existujú ľudia, ktorým na budúcnosti futbalu skutočne záleží. Keby sa niekto taký ujal iniciatívy, bolo by to výrazné zlepšenie. Určite existujú ľudia, ktorým na budúcnosti futbalu veľmi záleží a nemajú v tom žiadne finančné záujmy,“ pokračoval Klopp.
Blatter odstúpil v dôsledku obvinení z korupcie. V dvoch súdnych procesoch ho napokon od obvinení oslobodili, etická komisia FIFA mu však zakázala pôsobiť vo futbale. „Nemyslel som si, že by sa situácia mohla po Seppovi Blatterovi ešte zhoršiť, ale niekomu sa to podarilo,“ dodal nemecký kormidelník.
V marci sa Infantino v Rabate plánuje uchádzať o ďalšie funkčné obdobie. Svoje odhodlanie postaviť sa mu zatiaľ oficiálne potvrdili niekdajší švajčiarsky futbalista Ramon Vega a bývalý šéf Japonskej futbalovej asociácie Kohzo Tašima.