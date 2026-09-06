Infantino sa opäť bude uchádzať o post šéfa FIFA. Neodradil ho ani tlak a právne kroky UEFA

Gianni Infantino.
Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2026 o 14:51
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Voľba prezidenta FIFA sa uskutoční v marci 2027 v marockom Rabate.

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa bude v roku 2027 uchádzať o znovuzvolenie.

Potvrdila to v nedeľu hovorkyňa strešnej organizácie svetového futbalu.

„Prezident FIFA už v apríli oznámil, že sa v roku 2027 bude uchádzať o znovuzvolenie. Samozrejme, na tom sa nič nezmenilo,“ uviedla hovorkyňa FIFA.

Infantino bol cez víkend v Poľsku, kde v súčasnosti prebiehajú majstrovstvá sveta hráčok do 20 rokov. Voľba prezidenta FIFA sa uskutoční 18. marca 2027 na kongrese v marockom Rabate.

Tlak na Infantina rastie po kontroverzii okolo zrušeného plánu predať podiel v novej spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta súkromným investorom.

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FIFA minulý mesiac potvrdila, že plánovala predať investorom 20-percentný podiel v spoločnosti.

Infantino návrh neskôr stiahol po odpore Európskej futbalovej únie (UEFA), Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) a konfederácie CONCACAF.

UEFA zvažuje vo Švajčiarsku právne kroky voči Infantinovi a minulý týždeň podnikla právne kroky aj na amerických súdoch. Informovala agentúra DPA.

Reprezentácie

Gianni Infantino.
Gianni Infantino.
Infantino sa opäť bude uchádzať o post šéfa FIFA. Neodradil ho ani tlak a právne kroky UEFA
dnes 14:51
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