Infantino sa opäť bude uchádzať o post šéfa FIFA. Neodradil ho ani tlak a právne kroky UEFA

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa bude v roku 2027 uchádzať o znovuzvolenie.
Potvrdila to v nedeľu hovorkyňa strešnej organizácie svetového futbalu.
„Prezident FIFA už v apríli oznámil, že sa v roku 2027 bude uchádzať o znovuzvolenie. Samozrejme, na tom sa nič nezmenilo,“ uviedla hovorkyňa FIFA.
Infantino bol cez víkend v Poľsku, kde v súčasnosti prebiehajú majstrovstvá sveta hráčok do 20 rokov. Voľba prezidenta FIFA sa uskutoční 18. marca 2027 na kongrese v marockom Rabate.
Tlak na Infantina rastie po kontroverzii okolo zrušeného plánu predať podiel v novej spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta súkromným investorom.
FIFA minulý mesiac potvrdila, že plánovala predať investorom 20-percentný podiel v spoločnosti.
Infantino návrh neskôr stiahol po odpore Európskej futbalovej únie (UEFA), Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) a konfederácie CONCACAF.
UEFA zvažuje vo Švajčiarsku právne kroky voči Infantinovi a minulý týždeň podnikla právne kroky aj na amerických súdoch. Informovala agentúra DPA.