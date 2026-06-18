Real získal po príchode Mourinha tretiu posilu. Po Chelsea a City ozbíjal aj Liverpool

Real Madrid skompletizoval príchod francúzskeho obrancu Ibrahimu Konateho. S 27-ročným stopérom vo štvrtok podpísal štvorročný kontrakt.
Konate hrával od roku 2021 za anglický Liverpool, s ktorým sa však po predošlej sezóne nedohodol na predĺžení spolupráce.
Pripísal si zaň 183 štartov vo všetkých súťažiach a získal s ním majstrovský titul v Premier League (2025), Pohár FA (2022) či anglický Ligový pohár (2022, 2024).
V španielskom tíme sa stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappém a Aurelienom Tchouamenim, všetci traja sú súčasťou kádra na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Real, na lavičku ktorého sa vrátil portugalský tréner José Mourinho, už angažoval ľavého obrancu Marca Cucurellu a portugalského stredopoliara Bernarda Silvu. Informácie priniesla agentúra AFP.