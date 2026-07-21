Z nových mien nenastúpi nikto, no šancu dostane mladík. Zostava Slovana v zápase s Tbilisi

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes vstupujú do bojov o Ligu majstrov. Nastúpia na úvodný zápas 2. predkola na ihrisku tímu Iberia 1999 Tbilisi.
V bráne Slovana bude už tradične Dominik Takáč, v defenzíve sa proti tímu z Gruzínska predstavia Kenan Bajrič, Kevin Wimmer a Sandro Cruz.
Z letných posíl belasých nenastúpi žiadny hráč. V strede poľa budú Jurij Medveděv, Alan Mustafič, Peter Pokorný, Rahim Ibrahim, a Alexej Maroš.
V útoku figuruje dvojica Anraž Šporar a Alasana Yirajang.
Duel Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zápas štartuje o 18.00 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport.
Zostavy zápasu
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Wimmer, Cruz - Medveděv, Pokorný, Ibrahim, Mustafič, Maroš - Šporar, Yirajang
Iberia 1999 Tbilisi: Makaridze - Kobuladza, Selimovič, Amisulašvili, Jinjolava - Dadiani, Bartišvili, Kardava - Bedošvili, Šicharulašvili, Natchkebia