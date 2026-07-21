Slovan nepredviedol v Gruzínsku skvelý výkon. Vďaka útočníkom a VARu sa priblížil k postupu

Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
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Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. júl 2026 o 19:52
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Oba góly domácich neplatili pre postavenie mimo hry.

Liga majstrov - prvý zápas 2. predkola

FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:2)

Góly: 25. Šporar, 31. Yirajang.

Rozhodcovia: Fähndrich - Erni, Küng (všetci Švajč.), ŽK: Makaridze, Amisulašvili - Mustafič, Medveděv, Gajdoš.

Iberia: Makaridze - Kobuladze (85. Alhassan), Selimovic (75. Bočorišvili), Amisulašvili, Džindžolava - Dadiani, Bartišvili (67. Kucia), Kardava - Bedošvili (75. Cafe), Sicharulašvili (85. Ende), Načchebia

Slovan: Takáč - Medveděv, Bajrič, Wimmer, Cruz - Mustafič (55. Gajdoš), Pokorný, Ibrahim (80. Macuoka) - Maroš (80. Zuberu), Šporar (65. Kucharevyč), Yirajang (65. Blackman)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v utorkovom prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov na pôde Iberie 1999 Tbilisi 2:0.

Pri súťažnej premiére trénera Yayu Toureho na lavičke „belasých“ skórovali za hostí Andraž Šporar a Alasana Yirajang. Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli.

Toure nemohol v gruzínskej metropole počítať s Tigranom Barseghjanom, ktorého na poslednú chvíľu vyradilo z hry menšie svalové zranenie a s tímom neodcestoval. Arménsky krídelník nebude k dispozícii ani v odvete v Bratislave.

VIDEO: Slovan zvládol prvý krok v Lige majstrov

V drese Slovana nenastúpila v utorok ani najčerstvejšia posila Cristian Martinez a na zápasovú záťaž stále nie je pripravený Nino Marcelli. Navyše v Tbilisi musel pre zranenie predčasne zísť z ihriska Šporar.

VIDEO: Gól Slovana na 2:0

Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. V 3. predkole LM sa stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru, zatiaľ čo zdolaný bude v 3. predkole Európskej ligy čeliť zdolanému zo súboja medzi severoírskym FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Ako prví rozvlnili sieť domáci, keď v 5. minúte po centri Načchebiu zakončil pred bránou poľahky nestrážený Bedošvili, no VAR odhalil jeho ofsajdové postavenie.

Prvú vyloženú šancu hostí spálil Maroš, ktorý po peknej kombinácii so Šporarom a Yirajangom zblízka trafil iba brankára Makaridzeho.

Fotogaléria zo zápasu Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava (2. predkolo Ligy majstrov)
Na snímke zľava Nikoloz Dadiani (Iberia) a Alasana Yirajang (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke hráči Iberie sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Vacho Bedošvili (Iberia) a brankár Dominik Takáč (Slovan) dostáva gól počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke základná zostava Slovana pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.
19 fotografií
Na snímke zľava Jemal-Giorgi Jinjolava (Iberia) a Jurij Medveděv (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke sprava Giorgi Kobuladze (Iberia) a tréner Iberie Androj Demčenko počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke fanúšikovia Slovana počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Nikoloz Dadiani (Iberia), Alen Mustafič (Slovan) a Aleksandre Amisulašvili (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke Alasana Yirajang (Slovan) sa teší z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Kevin Wimmer (Slovan), Andraž Šporar (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) sa tešia z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Giorgi Makaridze (Iberia) a Andraž Šporar (Slovan) počas gólu v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Aleksandre Amisulašvili (Iberia), Alexej Maroš (Slovan) a Giorgi Kobuladze (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava tréner Slovana Yaya Touré, Alasana Yirajang (Slovan) a Jurij Medveděv (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Andria Bartišvili (Iberia) a Andraž Šporar (Slovan) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Artur Gajdoš (Slovan) a Jemal-Giorgi Jinjolava (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Mykola Kucharevyč (Slovan), Vahid Selimovic (Iberia) a Jemal-Giorgi Jinjolava (Iberia) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov FC Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava.

V 25. minúte sa už však „belasí“ radovali, Cruz z rohového kopu z pravej strany našiel pri vzdialenejšej tyči voľného a presne hlavičkujúceho kapitána Šporara.

Už o šesť minút neskôr zvýšil na 2:0 pre Slovan Yirajang, ktorý sa presadil skvelým akrobatickým zakončením chrbtom k bráne po Marošovom centri z pravého krídla.

Iberia pohrozila v závere prvého polčasu, keď Bedošvili po štandardke natiahol Takáča z pravého krídla.

II. polčas:

V úvode druhého polčasu predviedol svoj talent 17-ročný Bartišvili, keď si individuálne vypracoval nádejnú palebnú pozíciu, ale spoza šestnástky vystrelil tesne nad bránu hostí.

Slovan napriek ofenzívnej snahe Iberie kontroloval dvojgólový náskok, lenže po hodine hry prišiel pre zranenie o Šporara. Krátko nato prekonal Takáča zblízka Kobuladze, ale aj on stál v postavení mimo hry a VAR tento presný zásah neschválil.

V 79. minúte podržal slovenského majstra pri črtajúcej sa tutovke výborným obranným zákrokom Bajrič a Slovan v záverečných minútach ustál ofenzívnu aktivitu gruzínskeho mužstva. Do odvety si tak nesie dvojgólový náskok.

Hlas po zápase

Yaya Toure, tréner Slovana Bratislava: „Dnešný zápas bol náročný, najmä v záverečnej polhodine. Prístup hráčov v stretnutí bol skvelý. V druhom polčase to bolo náročnejšie, pretože sme sa snažili kontrolovať hru a súper sa tlačil do útoku, ale nedali sme im príliš veľa priestoru a príležitostí. Dnes sme si zaslúžili vyhrať. Andraž cítil niečo v nohe a museli sme ho stiahnuť z preventívnych dôvodov. Zajtra to prediskutujeme s lekárom.“

Dominik Takáč, brankár Slovana Bratislava: „Pred zápasom by sme takýto výsledok brali. Nie je jednoduché vyhrať vonku a každý súper je nepríjemný. V úvodnej štvrťhodine sme sa trochu hľadali na ihrisku, oni na nás vybehli a nedali nám loptu. Potom sme sa dostali do hry a boli sme lepším tímom. Svedčí o tom prvý polčas, nielen tie dva góly, ale zvládli sme to aj smerom do defenzívy. S výsledkom aj so zápasom sme spokojní. Ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku proti ťažkému súperovi je to super výsledok.“

Alexej Maroš, hráč Slovana Bratislava: „Veľmi som si to užil, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam niekoľko svetlých momentov, s chalanmi si rozumieme. Som rád, že mi tréner dal šancu, pracuje sa mi pod ním veľmi dobre. Bol to bojovný a kompaktný výkon. Súper hral pekne kombinačne, ale neprekvapil nás. Teraz si to musíme doma postrážiť a postúpiť ďalej.“

Liga majstrov

Liga majstrov

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