Na Slovensku si pri priezvisku Pellegrini väčšina ľudí predstaví prezidenta Petra, prípadne jeho bratranca Lukáša, bývalého futbalistu a politika. Vo svetovom futbale má však toto meno ešte zvučnejší nositeľ.
Sivé, dlhšie vlasy, pokojný hlas a jemný úsmev. Manuel Pellegrini pôsobí ako rozvážny deduško, ktorého len tak niečo nerozhádže.
Na tlačovej konferencii v aréne bratislavského Tehelného poľa však bolo zrejmé, že za pokojným vystupovaním sa skrýva tréner, ktorý presne vie, čo chce.
„Len preto, že Slovan prehral doterajšie štyri zápasy, neznamená to automaticky, že musí prehrať aj ten ďalší,“ upozornil kouč Betisu Sevilla pred stretnutím, ktoré sa začne o 21.00 h. Vysielať ho budú Nova Sport 5 a Voyo.
Španielsky tím prichádza do Bratislavy s ambíciou upevniť si postavenie medzi najlepšími mužstvami súťaže a priblížiť sa k postupu do vyraďovacej fázy. Na lavičkách sa stretnú aj dvaja muži, ktorých spája spoločná minulosť v Manchestri City.
Pellegrini viedol Yayu Tourého ako hráča, dnes je z niekdajšieho stredopoliara tréner slovenského majstra.
Inžinier, ktorý sa nikdy neponáhľal
„Môžem o ňom hovoriť len v dobrom a mám naňho iba pekné spomienky. Vyhrali sme spolu Premier League. Je to skvelý hráč a výnimočný človek. Som presvedčený, že z neho bude výborný tréner.
Svoju trénerskú kariéru síce len začína, ale má za sebou veľké skúsenosti. Žiaľ, pred týmto zápasom mu nemôžem zaželať veľa šťastia, ale som si istý, že sa mu bude dariť,“ povedal Pellegrini.
O Tourého trénerských predpokladoch nepochyboval už v čase, keď spolupracovali v Anglicku. „Bol som si istý, že sa stane trénerom. Už ako hráč mal na to predpoklady,“ dodal.
V jeho charizmatickej tvári pribudlo viac vrások než v minulosti. Prezývajú ho El Ingeniero – Inžinier. Manuel Luis Pellegrini Ripamonti, ako znie jeho celé meno, oslávil v septembri sedemdesiattri.
Prezývku si nevyslúžil náhodou. Futbal bral poctivo už ako spoľahlivý stopér v tíme Universidad de Chile. Popri hráčskej kariére stihol vyštudovať stavebné inžinierstvo. Premyslenosť a systematickosť sa neskôr stali charakteristickými znakmi jeho trénerskej práce.
Na jednotlivých pôsobiskách zvykne vydržať dlhé roky. Svoje by o tom vedeli rozprávať vo Villarreale či Málage. V druhom menovanom klube na jeho počesť po historickom postupe do štvrťfinále Ligy majstrov dokonca premenovali jednu z križovatiek.
Ľudia platia veľké peniaze
Vydarené bolo aj jeho trojročné pôsobenie v Manchestri City. Hneď v prvej sezóne získal titul v Premier League, ktorý oslavoval aj s Yayom Tourém.
Pellegrini si nikdy nepotrpel na veľké slová a nepodliehal emóciám. Anglickí novinári o ňom napísali, že najväčšou výzvou je nájsť jeho tep. Pokojný prejav však neznamená, že by bol jeho futbal opatrný alebo bez ambícií.
„Futbal sledujú milióny ľudí a platia zaň veľké peniaze. Hráči sa fanúšikom musia odvďačiť útočným futbalom, nie bezduchou defenzívou,“ vysvetľoval pred časom.
V sezóne 2021/22 získal s Betisom Španielsky pohár. Klub pod jeho vedením postupne vyrástol na stabilného účastníka európskych súťaží. Do milionárskej Ligy majstrov sa vrátil po dlhých 21 rokoch.
„Je to naozaj dlhý čas, čo sme túto súťaž naposledy hrali. Už vopred som však avizoval, že naším hlavným cieľom nie je iba kvalifikovať sa. Chceme ukázať, že sem patríme,“ vyhlásil.
Betis nechce byť v Lige majstrov iba do počtu
Betis pritom nie je nováčikom európskych vyraďovacích bojov. Ešte na jar sa predstavil vo štvrťfinále Európskej ligy a rok predtým sa dokonca dostal až do finále Konferenčnej ligy.
„Teraz opäť hráme v troch súťažiach. Toto mužstvo už niekoľkokrát počas sezóny ukázalo, že sa dokáže zomknúť a podať skvelý výkon. Do zápasov nevstupujeme s tým, že ako outsider môžeme iba prekvapiť,“ pokračoval čilský tréner.
Jeho slová zatiaľ podporujú aj výsledky. Betis zdolal na ihrisku Lille 3:2, doma si rovnakým výsledkom poradil s FC Porto a Feyenoord zdolal 1:0. Jedinú bodovú stratu zaznamenal v Dortmunde, kde podľahol Borussii 1:2.
„Už teraz môžeme byť medzi 24 najlepšími a práve to sa pokúsime dosiahnuť od prvej minúty,“ povedal Pellegrini pred cestou do Bratislavy.
Jeho pozícia v klube je mimoriadne silná. Hoci má zmluvu len do budúceho roka, pokiaľ sám nebude chcieť odísť, vedenie bude jeho zotrvanie pravdepodobne považovať za samozrejmosť.
Isco opäť našiel futbalovú radosť
Najväčšou hviezdou Betisu je Isco. Futbalista, ktorý mal patriť medzi najlepších svetových hráčov svojej generácie, no jeho kariéra sa nevyvíjala tak, ako sa kedysi očakávalo.
V drese Málagy predvádzal neuveriteľné výkony. Keď ho v roku 2013 priviedol Real Madrid, očakávalo sa, že sa stane jedným z ťahúňov mužstva. V najväčšej sláve mal cenovku okolo sto miliónov eur.
V španielskom veľkoklube však svoj potenciál nikdy naplno nerozvinul. Záblesky geniality síce predvádzal, no nie tak často, ako sa čakalo. V posledných sezónach už navyše dostával len minimum priestoru.
Na Santiago Bernabéu strávil dlhých deväť rokov. Zanechal za sebou výraznú stopu, ale mohla byť ešte oveľa väčšia.
Hoci sa o ňom občas hovorí ako o vyhasnutej hviezde či premárnenom talente, 53 gólov a 57 asistencií v 353 súťažných zápasoch za Real Madrid rozhodne nie je zlou vizitkou. S mužstvom navyše získal množstvo trofejí a zahral si po boku najväčších svetových hviezd.
Cítil, že musí opustiť Real
V roku 2022 však odchádzal ako nechcený hráč. Útočisko našiel v Seville, no toto spojenie vôbec nefungovalo a po štyroch mesiacoch sa obe strany dohodli na ukončení zmluvy. Médiá dokonca špekulovali, či Isco neukončí kariéru. To sa však nestalo.
V lete 2023 dostal ponuku od Betisu a zdá sa, že vtedajšiemu 34-ročnému stredopoliarovi sa nemohlo prihodiť nič lepšie. Stal sa kľúčovým hráčom mužstva a opäť podával výborné výkony.
„Cítil som, že musím opustiť Real Madrid, ale odísť z najlepšieho klubu na svete nie je jednoduché. V posledných rokoch môjho pôsobenia som bol pre všetko, čo sa dialo, apatickejší. O všetkých tých okolnostiach ešte porozprávam,“ citoval španielskeho futbalistu portál Marca.
Isco tvrdil, že počas prvých piatich či šiestich rokov na Santiago Bernabéu bol šťastný. Potom však už zďaleka nebolo všetko ideálne. Priznal, že aj pre dianie okolo trénerov postupne strácal chuť nastupovať. Navyše mal pocit bezmocnosti.
Prekážal mu bulvár
„Chýbala mi psychická pripravenosť. Boli chvíle, keď som sa zlomil namiesto toho, aby som ešte viac zabral. Tréneri mi navyše dávali najavo, že bez ohľadu na to, čo sa stane, budem hrávať len málo,“ priznal.
Posťažoval sa aj na médiá. Prekážali mu najmä rôzne titulky lákajúce na kliknutia a bulvárne spracovanie informácií. Napriek tomu vraj nikdy nepochyboval o svojich schopnostiach. Ku koncu angažmánu však čoraz viac cítil, že musí odísť. Nájsť správny okamih na takéto rozhodnutie bolo podľa neho oveľa ťažšie než samotný odchod.
V Betise sa jeho situácia zmenila. Príchod do klubu bol podľa jeho slov mimoriadne rýchly.
„Môj príchod sem bol veľmi rýchly. Všetko sa vybavilo prakticky za jedno popoludnie. Mal som aj finančne zaujímavejšie ponuky zo zahraničia, ale chcel som hrávať, chcel som súťažiť. Peniaze nikdy nerozhodovali o mojom smerovaní,“ povedal Isco.
Káder za 260 miliónov eur
Betis prežíva famóznu sezónu a v La Lige sa dokázal presadiť aj proti najväčším favoritom. Zdolal dokonca Real Madrid 1:0 a v domácej súťaži mu patrilo štvrté miesto. Pred ním boli iba Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid.
Hodnota kádra Betisu Sevilla je podľa Transfermarktu takmer 260 miliónov eur. To je približne šesťapolnásobne viac ako v prípade Slovana.
Sedem sezón v najúspešnejšom klube v dejinách futbalu odohral aj Dani Ceballos. V Barcelone pôsobil stopér Marc Bartra, rovnako ako Héctor Bellerín, ktorý sa však výraznejšie preslávil počas pôsobenia v Arsenale Londýn.
Zaujímavou postavou je aj írsky útočník Troy Parrott. Vlani v drese Alkmaaru nastúpil proti Slovanu v Konferenčnej lige. Na jeseň minulého roka sa navyše dvoma gólmi v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta postaral o pokorenie Portugalska.
Prezident Betisu Ángel Haro sa pred odletom do Bratislavy pristavil pri novinároch na letisku v Seville. Zdôraznil, akú dôležitosť prikladá zápasu so Slovanom.
Betis pozná svoju silu
„Ak vyhráme, ešte to nebude matematicky isté, ale z pohľadu pravdepodobnosti by sme už prakticky mali miesto medzi 24 najlepšími. Zároveň by sme mohli pomýšľať aj na vyššie priečky. Pre naše účinkovanie v európskej súťaži je to kľúčové stretnutie,“ vyhlásil Haro.
Pred Slovanom má Betis rešpekt, zároveň si však uvedomuje vlastnú kvalitu.
„Ak chceme postúpiť, musíme vyhrať. Nemôžeme nič podceniť, pretože Slovan je mužstvo, ktoré vo svojej lige pravidelne víťazí. Nachádza sa na druhom mieste, už niekoľko zápasov neprehralo a práve v tomto stretnutí má prakticky možnosť udržať si nádej na postup. Ak sa mu nevyrovnáme v intenzite, hoci máme na papieri kvalitnejší tím, budeme mať problémy,“ upozornil prezident Betisu.
„Vieme, že náš súper zatiaľ nezískal ani jedno víťazstvo, ale určite to nebude ľahký protivník. Už len samotný fakt, že sa dostal do Ligy majstrov, hovorí o jeho kvalite. Uvedomujeme si, že nás čaká náročné stretnutie,“ zdôraznil uruguajský stredopoliar Facundo Bernal.
„Bude to pre nás veľmi ťažký zápas. Vieme, že Slovan dokáže hrať veľmi dobre a má výborného trénera. Pristúpime k stretnutiu s maximálnou vážnosťou, aby sme si z Bratislavy odniesli všetky tri body,“ dodal.