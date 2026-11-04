Hrdinský čin na trávniku. Kapitán pohotovou reakciou zachránil spoluhráčovi život

Zápas 13. kola VI. ligy Východ ZsFZ medzi MŠK Hurbanovo a ŠK Podlužany priniesol dramatické chvíle. Bežné futbalové stretnutie sa zmenilo na boj o život.
Brankár domácich Ladislav Alex Blaško ostal v záverečných minútach po tvrdom súboji nehybne ležať na zemi. Stratil vedomie a zapadol mu jazyk.
Kapitán mužstva Peter Kádek však zareagoval veľmi pohotovo. 35-ročný hráč je vedúcim oddelenia služobnej kynológie okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne.
Ako policajt vie poskytnúť prvú pomoc. „Vďaka jeho pohotovému zákroku sa podarilo brankára stabilizovať a obnoviť jeho dýchanie,“ informovala na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky.
„Peťo, patrí ti obrovské ĎAKUJEME! Dnes si ukázal, že kapitánska páska nie je len o futbale, ale predovšetkým o zodpovednosti, odvahe a ľudskosti,“ uviedol na svojej stránke klub MŠK Hurbanovo.
Zraneného brankára napokon privolaná záchranná služba transportovala do nemocnice.
Zápas sa po približne dvadsaťminútovej vynútenej prestávke dohral, Hurbanovo zvíťazilo 2:1, pričom víťazný gól padol v 17. minúte pridaného času.
„Všetci sme bojovali za Alexa. Prajeme mu v mene celého mužstva skoré uzdravenie, aby rýchlo prišiel medzi nás,“ vravel po stretnutí tréner Hurbanova Dušan Szabo.