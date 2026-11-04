    Hrdinský čin na trávniku. Kapitán pohotovou reakciou zachránil spoluhráčovi život

    Spoluhráči navštívili zraneného brankára Alexa Blaška v nemocnici.
    Spoluhráči navštívili zraneného brankára Alexa Blaška v nemocnici. (Autor: Facebook / MŠK Hurbanovo)
    Titanilla Bőd|4. nov 2026 o 23:40
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    Zápas šiestej ligy sa zmenil na drámu.

    Zápas 13. kola VI. ligy Východ ZsFZ medzi MŠK Hurbanovo a ŠK Podlužany priniesol dramatické chvíle. Bežné futbalové stretnutie sa zmenilo na boj o život.

    Brankár domácich Ladislav Alex Blaško ostal v záverečných minútach po tvrdom súboji nehybne ležať na zemi. Stratil vedomie a zapadol mu jazyk.

    Kapitán mužstva Peter Kádek však zareagoval veľmi pohotovo. 35-ročný hráč je vedúcim oddelenia služobnej kynológie okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne.

    Ako policajt vie poskytnúť prvú pomoc. „Vďaka jeho pohotovému zákroku sa podarilo brankára stabilizovať a obnoviť jeho dýchanie,“ informovala na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky.

    „Peťo, patrí ti obrovské ĎAKUJEME! Dnes si ukázal, že kapitánska páska nie je len o futbale, ale predovšetkým o zodpovednosti, odvahe a ľudskosti,“ uviedol na svojej stránke klub MŠK Hurbanovo.

    Zraneného brankára napokon privolaná záchranná služba transportovala do nemocnice.

    Zápas sa po približne dvadsaťminútovej vynútenej prestávke dohral, Hurbanovo zvíťazilo 2:1, pričom víťazný gól padol v 17. minúte pridaného času.

    „Všetci sme bojovali za Alexa. Prajeme mu v mene celého mužstva skoré uzdravenie, aby rýchlo prišiel medzi nás,“ vravel po stretnutí tréner Hurbanova Dušan Szabo.

    Tabuľka VI. ligy Východ ZsFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KFC Kalná nad HronomKFC Kalná nad HronomKFC Kalná nad Hronom
    13
    9
    4
    0
    32:12
    31
    V
    R
    V
    V
    R
    2
    TJ Družstevník Tekovské LužanyTJ Družstevník Tekovské LužanyTJ Družstevník Tekovské Lužany
    13
    8
    4
    1
    33:8
    28
    R
    V
    V
    P
    V
    3
    OŠK Svätý PeterOŠK Svätý PeterOŠK Svätý Peter
    13
    8
    4
    1
    43:21
    28
    R
    R
    V
    V
    V
    4
    ŠK PodlužanyŠK PodlužanyŠK Podlužany
    13
    8
    3
    2
    35:17
    27
    P
    R
    V
    V
    R
    5
    FC KomočaFC KomočaFC Komoča
    13
    8
    1
    4
    34:24
    25
    V
    V
    V
    P
    V
    6
    OŠK LipováOŠK LipováOŠK Lipová
    13
    6
    4
    3
    38:26
    22
    V
    R
    P
    V
    P
    7
    Futbalový klub Slovan ŠahyFutbalový klub Slovan ŠahyFutbalový klub Slovan Šahy
    13
    5
    6
    2
    25:18
    21
    R
    R
    V
    V
    P
    8
    Športový klub NesvadyŠportový klub NesvadyŠportový klub Nesvady
    13
    5
    4
    4
    19:15
    19
    R
    R
    P
    P
    V
    9
    OŠK Dolný OhajOŠK Dolný OhajOŠK Dolný Ohaj
    13
    6
    1
    6
    23:30
    19
    V
    P
    V
    R
    V
    10
    TJ SalkaTJ SalkaTJ Salka
    13
    4
    4
    5
    24:26
    16
    V
    R
    V
    P
    V
    11
    TJ Veľké LovceTJ Veľké LovceTJ Veľké Lovce
    13
    3
    5
    5
    21:26
    14
    P
    V
    P
    R
    V
    12
    MŠK HurbanovoMŠK HurbanovoMŠK Hurbanovo
    13
    4
    2
    7
    14:25
    14
    V
    V
    P
    P
    P
    13
    ŠK Sokol Starý TekovŠK Sokol Starý TekovŠK Sokol Starý Tekov
    13
    4
    1
    8
    33:37
    13
    P
    P
    P
    V
    P
    14
    FC KomjaticeFC KomjaticeFC Komjatice
    13
    2
    3
    8
    22:31
    9
    P
    R
    P
    V
    P
    15
    MŠK ŽeliezovceMŠK ŽeliezovceMŠK Želiezovce
    13
    0
    1
    12
    17:48
    1
    P
    P
    P
    P
    P
    16
    TJ Dynamo Nová StrážTJ Dynamo Nová StrážTJ Dynamo Nová Stráž
    13
    0
    1
    12
    10:59
    1
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Spoluhráči navštívili zraneného brankára Alexa Blaška v nemocnici.
      Spoluhráči navštívili zraneného brankára Alexa Blaška v nemocnici.
      Hrdinský čin na trávniku. Kapitán pohotovou reakciou zachránil spoluhráčovi život
      Titanilla Bődst 23:40
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