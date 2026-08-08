ONLINE: FK Humenné - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

Futbalisti FK Humenné a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Humenné - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
08.08.2026 o 17:00
3. kolo
Humenné
1:0
(1:0, 0:0)
90+5 minúta
Ukončený
MFK Zvolen
Prehľad
Góly: 29. Vasiľ. ŽK: 68. Komjatý (HUM), 90+3. Laurov (HUM), 90+3. Straka (HUM) – 75. Izuakor (ZVO), 90+2. Daniel (ZVO). Rozhodca: Ziemba – Jánošík, Krivošík. Diváci: 1024.
Prenos
FK Humenné – MFK Zvolen 1:0 (1:0)
Góly: 29. Vasiľ. ŽK: 68. Komjatý (HUM), 90+3. Laurov (HUM), 90+3. Straka (HUM) – 75. Izuakor (ZVO), 90+2. Daniel (ZVO). Rozhodca: Ziemba – Jánošík, Krivošík. Diváci: 1024.
Góly: 29. Vasiľ. ŽK: 68. Komjatý (HUM), 90+3. Laurov (HUM), 90+3. Straka (HUM) – 75. Izuakor (ZVO), 90+2. Daniel (ZVO). Rozhodca: Ziemba – Jánošík, Krivošík. Diváci: 1024.
90+5
Koniec zápasu.
90+3
Žltá karta pre tím FK Humenné (Laurov, Straka).
90+2
Žltá karta pre tím MFK Zvolen (Daniel).
75
Žltá karta pre tím MFK Zvolen (Izuakor).
68
Žltá karta pre tím FK Humenné (Komjatý).
46
Začal sa druhý polčas.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
29
Humenné dalo gól!
Gól strelil CYRIL VASIĽ.
Gól strelil CYRIL VASIĽ.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK Humenné: Bréda – Zlacký, Vasiľ, Bajus, Kohút, Maťaš, Silva, Sitarčík, Bamburák, Nináč, Záhradník
Náhradníci: Karaj – Lazár, Žinčák, Bega, Petrik, Komjatý, Laurov, Straka, Vyshnevskyi
Tréner: Miroslav Nemec
MFK Zvolen: Maruniak – Filipiak, Gaško, Dvorský, Petrák, Gono, Köröš, Qose, Biely, Vrekić, Onuoha
Náhradníci: Mráz, Kocka – Daniel, Kajsin, Nemčok, Izuakor, Bello, Oravec, Leitl
Tréner: Dušan Tóth
Rozhodca: Ziemba – Jánošík, Krivošík.
FK Humenné: Bréda – Zlacký, Vasiľ, Bajus, Kohút, Maťaš, Silva, Sitarčík, Bamburák, Nináč, Záhradník
Náhradníci: Karaj – Lazár, Žinčák, Bega, Petrik, Komjatý, Laurov, Straka, Vyshnevskyi
Tréner: Miroslav Nemec
MFK Zvolen: Maruniak – Filipiak, Gaško, Dvorský, Petrák, Gono, Köröš, Qose, Biely, Vrekić, Onuoha
Náhradníci: Mráz, Kocka – Daniel, Kajsin, Nemčok, Izuakor, Bello, Oravec, Leitl
Tréner: Dušan Tóth
Rozhodca: Ziemba – Jánošík, Krivošík.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi FK Humenné a MFK Zvolen. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Humenné po návrate do druhej ligy ešte nebodovalo, keď v úvodnom kole podľahlo na domácom trávniku Prešovu 1:2 a naposledy prehralo aj v Šamoríne 1:3.
Zvolen otvoril sezónu remízou 1:1 s nováčikom z Galanty, no následne doma podľahol Prešovu 0:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili Zvolenčania.
Humenné po návrate do druhej ligy ešte nebodovalo, keď v úvodnom kole podľahlo na domácom trávniku Prešovu 1:2 a naposledy prehralo aj v Šamoríne 1:3.
Zvolen otvoril sezónu remízou 1:1 s nováčikom z Galanty, no následne doma podľahol Prešovu 0:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili Zvolenčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
0
1
1:2
3
V
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
12
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body