ONLINE: FK Humenné - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

Futbalisti FK Humenné a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Humenné - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
14.11.2026 o 13:00
17. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Štofik, Uram – Fúsek.
Prenos
Humenné v rámci 16. kola vycestovalo do neďalekého Prešova. Na pôde minuloročného prvoligistu ale neuspelo, prehralo najtesnejším rozdielom 0:1. Šamorín triumfom v minulom kole predĺžil svoju sériu bez prehry. Tím z juhozápadného Slovenska vyhral po prestrelke na pôde Malženíc výsledkom 5:3. Štyrmi gólmi sa blysol útočník Onyebuchi Ihejirika. Šamorínčanom sa viac darilo aj v prvom vzájomnom zápase tejto sezóny, keď začiatkom augusta doma porazili Humenčanov 3:1. Kým zverenci trénera Michala Kuruca vedú druhú ligu s 36 bodmi, Humennému patrí 14. priečka s 13 bodmi.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 17. kola slovenskej MONACObet ligy. Proti sebe nastúpia FK Humenné a FC ŠTK 1914 Šamorín. Zápas sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
16
10
3
3
25:12
33
V
P
P
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
9
2
5
30:27
29
P
V
V
P
R
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
16
8
2
6
28:27
26
V
P
R
V
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
4
5
26:18
25
V
V
P
V
P
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
7
3
6
22:20
24
P
P
V
R
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
3
5
8
14:20
14
P
R
P
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
16
3
4
9
14:26
13
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
16
3
0
13
14:45
9
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body