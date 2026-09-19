ONLINE: FK Humenné - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

Futbalisti FK Humenné a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Humenné - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
19.09.2026 o 15:30
9. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo 9. kola MONACObet ligy, keď sa proti sebe postaví FK Humenné a FK Inter Bratislava.
Domáce mužstvo Humenného sa aktuálne nachádza v zostupovom pásme, keď má na konte iba 6 bodov za víťazstvo proti Zvolenu a Liptovskému Mikulášu. Naopak Inter okupuje aktuálne 9. miesto so ziskom 11 bodov.
Domáce mužstvo Humenného sa aktuálne nachádza v zostupovom pásme, keď má na konte iba 6 bodov za víťazstvo proti Zvolenu a Liptovskému Mikulášu. Naopak Inter okupuje aktuálne 9. miesto so ziskom 11 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
3
3
3
10:7
12
R
V
V
P
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
P
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
0
3
5
5:13
3
P
P
R
P
R
16
MFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body