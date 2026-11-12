Novela platí, SFZ má 30 dní. Huliak je pripravený poslať milióny mládeži aj bez zväzu

Minister cestovného ruchu a športu (MCRŠ) Rudolf Huliak privítal schválenie novely zákona o športe, ktorá podľa neho umožní rezortu, aby financie v hodnote 9,3 milióna eur neskončili v štátnom rozpočte, ale všetky putovali do futbalového hnutia.
V prípade, že by súd rozhodol v neprospech ministerstva v spore so Slovenským futbalovým zväzom, tak by ministerstvo poslalo celú sumu SFZ.
Súdne konanie má prebehnúť ešte v rámci 30-dňovej lehoty stanovenej v novele zákona o športe, ktorá vošla do platnosti vo štvrtok.
Novela platí, zväzu začína bežať lehota
„V zbierke zákonov vyšiel Zákon o športe a týmto pádom nadobudol účinnosť. Po uplynutí 30-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť dnešným dňom, máme konečne aj my možnosť preniesť finančné prostriedky do futbalového hnutia v rámci verejného záujmu,“ vyhlásil minister na štvrtkovej tlačovej konferencií.
VIDEO: Tlačová konferencia ministra Huliaka
Ministerstvo pred časom pozastavilo financovanie Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) pre spor o jeho fungovaní a kauze neuhradených mobilných telefónov, v ktorej má figurovať aj prezident zväzu Ján Kováčik.
Podľa novej legislatívy má SFZ 30 dní na vyriešenie problémov. Ak to nestihne, ministerstvo bude môcť podľa novely rozdeliť peniaze bez toho, aby išli cez športový zväz. V prípade SFZ ide približne o 9,3 milióna eur. Podľa zväzu ich ministerstvo zadržiava nezákonne.
Novelu schválilo plénum Národnej rady Slovenskej republiky počas 61. parlamentnej schôdze a v stredu ju podpísal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Nová legislatíva upravuje časové podmienky v súvislosti s doplatením zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.
Podľa novely má po novom stačiť, aby osoba preukázala splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov do 30 dní od straty spôsobilosti, aby sa jej doplatili peniaze.
Žiadny bianco šek, kľúč pripravil sám zväz
Huliak uviedol, že novelou sa zmenila len lehota a ministerstvo nebude mať bianco šek na použitie financií. Ako uviedol, po uplynutí lehoty bude ministerstvo prideľovať peniaze podľa Zákona o športe a toho, aký kľúč mal na ich prerozdelenie pripravený samotný zväz.
„Ak by sme túto novelu nedokázali urobiť, 9,3 milióna by skončilo späť v rozpočte Slovenskej republiky a nie vo futbalovom hnutí. Ďalej platí Zákon o športe a vzorec príspevkov uznaným športom a podľa toho ich my musíme prerozdeľovať.
Na systéme financovania slovenského športu sa nemení ani čiarka. Mení sa len možnosť financovať dané športové odvetvie priamo z ministerstva v prípade, že zväz má dočasne alebo trvale pozastavené finančné prostriedky,“ uviedol Huliak.
Futbalové hnutie malo tento rok dostať z ministerstva celkovú sumu 16,3 miliónov eur, pričom už dostalo sedem miliónov. Ďalšie peniaze zväz nedostal, lebo má dočasne pozastavený štatút prijímateľa verejných prostriedkov.
V prípade, že SFZ v stanovenej lehote naplní litery zákona a preukáže hlavnému kontrolórovi športu, že nepochybilo vo svojich stanovách, alebo Správny súd rozhodne v prospech zväzu v spore s ministerstvom, Huliak je pripravený poslať celú čiastku 9,3 milióna eur, ktorú pozastavil, zväzu.
„Stále čakáme na rozhodnutie súdu v otázke priznania odkladného účinku v správnej žalobe proti ministerstvu v dočasnom pozastavení financovania. Súd má prebehnúť v rámci tejto 30-dňovej lehoty. Ak súd rozhodne, že sme konali protiprávne, finančné prostriedky 9,3 milióna budú poukázané na SFZ a nič sa nemení,“ uviedol.
Peniaze pôjdu mládeži a klubom cez oblastné zväzy
Huliak zdôraznil, že všetky prostriedky sú predovšetkým určené pre mládež do 23 rokov a subjektom zainteresovaným v tomto procese.
Ministerstvo chce prerozdeliť presne podľa kľúča stanoveného SFZ a to 14 akadémiám, 33 centrám talentovanej mládeže, 19 futbalovým klubom s licenciou čakateľ a v tomto balíku budú poskytnuté finančné prostriedky na doplatenie výplat mládežníckych trénerov, pričom zmluvy s nimi uzavrie priamo ministerstvo a tiež im pošle finančné prostriedky.
„Plne rešpektujeme autonómiu slovenského futbalového hnutia, preto oslovíme 38 oblastných zväzov, prostredníctvom ktorých pošleme finančné prostriedky viac ako 1300 klubom. Poskytneme aj prostriedky na financovanie administratívy oblastných zväzov,“ povedal minister s tým, že konkrétne sumy zverejnia až po uplynutí lehoty.
Čo sa týka financovania reprezentácií, predstavia ho v najbližších dňoch, pretože patria priamo pod SFZ.
Zväz sa bráni, no ruší všetky nepovinné akcie
Na vyjadrenia ministerstva vo štvrtok reagoval hovorca SFZ Juraj Čurný, podľa ktorého urobí zväz v stanovenej lehote všetko pre to, aby vydokladoval, že pominuli akékoľvek dôvody na pozastavenie financovania zo štátneho rozpočtu.
„Samozrejme, takisto čakáme na výsledok rozhodovania Správneho súdu, ktorý by mal do konca novembra rozhodnúť o našej žalobe, ktorú sme podali ešte v auguste. V tejto súvislosti chcem povedať, že áno, teraz ešte máme tú možnosť, ale v prípade akékoľvek ďalšej, keď už platí lehota, tak v podstate už obrana prostredníctvom Správneho súdu nebude možná. Tá má lehotu 30 dní od vypovedania tej protistrany, ktorú žalujeme.
Čiže toto je posledná možnosť, ako sa má národný športový zväz možnosť brániť voči v podstate dočasnému pozastaveniu, ktoré sa v zásade rovná už trvalému pozastaveniu financovania,“ uviedol.
Čurný tvrdí, že SFZ nemá predložiť iné argumenty, aké už predložil: „Jednou z príčin pozastavenie bola nedostatočná súčinnosť, to znamená, hlavný kontrolór si vyžiadal ďalšie dokumenty, ktoré sme mu predložili, hoci tie sme nemali v držbe.
My sme sa k nim dostali v podstate až prostredníctvom toho, že boli vložené do súdnych spisov. My však nepotvrdzujeme, že sú pravé alebo že to, čo obsahujú, je potvrdením nejakých nárokov, ktoré majú údajní veritelia voči SFZ.
No a hlavný kontrolór športu chce predložiť zápisnice z Výkonných výborov a konferencií, kde by sa malo rozhodovať o týchto záležitostiach. My však tvrdíme od samého začiatku, že prezident SFZ podpisoval zmluvy len do výšky 100.000 eur.
Čiže to sú zmluvy, ktoré nemusí prerokovať ani výkonný výbor, ani konferencia. To, že to tvrdí protistrana, je jej právo, ale nepotvrdil to ešte žiaden relevantný súd ani orgány činné v trestnom konaní. Ja si nemyslím, že hlavný kontrolór športu môže vykladať, či naozaj vznikol ten záväzok alebo nevznikol ten záväzok, keď o tom ešte žiaden súd nerozhodol. Je to tvrdenie proti tvrdeniu, doklad voči dokladu, je to na súdoch.“
Čurný ďalej uviedol, že v súčasnej situácii zväz zrušil organizáciu všetkých nepovinných akcií, čo sa týka aj všetkých turnajov, ktoré nie sú súťažné, napríklad prípravných duelov národných tímov: „Áno, je to pravda, sú pozastavené všetky akcie okrem tých, ktoré sú súčasťou súťažných turnajov UEFA. Zatiaľ je to do odvolania, lebo táto situácia pretrváva.“