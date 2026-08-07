Zahral si aj po boku otca. Odchovanec verí v úspešnú sezónu nováčika, vyzdvihol aj letné posily

V Bardejove sa futbal hrá už od roku 1922. Po vzniku klubu pôsobil vtedajší BSC v regionálnych súťažiach.
V roku 1948, už pod názvom ŠK Bardejov, postúpil do Východoslovenskej divízie a v roku 1959 ako Slavoj Bardejov do celoslovenskej súťaže triedy F. O dva roky neskôr si vybojoval postup do II. celoslovenskej ligy.
Ďalší významný míľnik prišiel v roku 1969, keď Partizán Bardejov postúpil do celoštátnej druhej ligy, v ktorej zotrval sedemnásť rokov.
Po vzniku samostatnej slovenskej ligovej súťaže sa Bardejovčania opäť zaradili medzi elitu. V roku 1992 postúpil BSC Jas Bardejov do 1. SNL a v roku 1994 do najvyššej slovenskej súťaže.
Medzi elitou vydržal klub až do roku 1999, keď nasledoval zostup. V ďalších rokoch sa názov klubu ešte niekoľkokrát menil, no dnes opäť nesie svoje historické meno – Partizán Bardejov.
Bardejovský futbal zažil úspešné obdobia v druhej aj tretej lige. V roku 2025 však Partizán po nevydarenej sezóne zostúpil až do štvrtej ligy.
Medzi regionálnou konkurenciou sa však dlho nezdržal. Hneď v nasledujúcej sezóne si vybojoval návrat do III. ligy Východ.
Hugo Šott pochádza z futbalovej rodiny. Jeho starý otec dlhé roky pôsobil ako funkcionár v Bardejovskej Novej Vsi.
Otec hrával druhú ligu aj nižšie súťaže, obliekal dresy Ličartoviec, Lipian či Bardejova. Dnes, ako čerstvý päťdesiatnik, stále aktívne nastupuje za nováčika VI. ligy ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves.
Dvadsaťtriročný obranca zostal počas doterajšej kariéry verný iba dvom klubom, hoci mal na stole aj viacero ponúk. V Bardejovskej Novej Vsi si dokonca zahral po boku svojho otca.
Je odchovancom Partizána Bardejov a práve tento klub je jeho futbalovým domovom dodnes.
Nálada je super
Partizán sa v týchto dňoch pripravuje na premiérovú sezónu po návrate do tretej ligy. Tomu bola prispôsobená aj letná príprava. Hugo Šott ju hodnotí pozitívne:
„Príprava bola krátka, ale myslím si, že sme sa stihli pripraviť dobre. Výsledky z prípravy len potvrdzujú moje slová.
Prišli aj noví hráči, ktorí určite priniesli potrebnú kvalitu a skúsenosti. Zároveň sme rozšírili káder, čo je dôležité nielen počas súťaže, ale aj v tréningovom procese.“
Väčšina hráčov Partizána už tretiu ligu pozná, a tak dobre vie, čo ich čaká. Nové posily sa ukázali v dobrom svetle už v prípravných stretnutiach a v kabíne vládne pozitívna atmosféra.
„Nálada je super. V kabíne sme všetci motivovaní a do každého zápasu pôjdeme s cieľom vyhrať. Uvidíme, na čo to bude stačiť, ale určite by sme chceli hrať v hornej časti tabuľky,“ hovorí nekompromisný obranca.
Nová energia v Bardejove
Na otázku osobných ambícií odpovedá stručne: „Moje osobné ciele sú také ako každý rok – pomôcť mužstvu čo najviac.“
Okrem hráčskej kariéry sa Hugo Šott venuje aj trénerskej práci.
„Som asistentom pri kategórii U17 v Bardejove a hlavným trénerom tímu U19 v Bardejovskej Novej Vsi. S Bardejovom hráme druhú dorasteneckú ligu, v Bardejovskej Novej Vsi pôsobíme v okresnej dorasteneckej súťaži,“ prezradil.
Návrat Partizána Bardejov do tretej ligy prináša do mesta novú futbalovú energiu.
Káder je stabilizovaný, doplnený o kvalitné posily a odhodlaný nadviazať na bohatú klubovú históriu.
Ak sa mužstvu podarí preniesť výkony z letnej prípravy aj do majstrovských zápasov, môže byť po návrate medzi treťoligovú elitu príjemným prekvapením súťaže.