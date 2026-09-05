Zemetrasenie vo vedení Liverpoolu: Tvorca rekordných prestupov za stovky miliónov náhle končí

Richard Hughes skončil po viac ako dvoch rokoch vo funkcii športového riaditeľa anglického futbalového klubu FC Liverpool.
Hughesa už dlhšie spájali s možným odchodom do saudskoarabského Al Hilal.
Počas jeho pôsobenia Liverpool vlani v lete minul na prestupy rekordných 450 miliónov libier (približne 523 miliónov eur).
Na Anfield prišli okrem iných Alexander Isak, ktorý sa stal najdrahším prestupom v histórii britského futbalu, Florian Wirtz či Hugo Ekitike. V najnovšom prestupovom období klub investoval ďalších 250 miliónov libier (cca 291 mil. eur).
Získal francúzskeho reprezentanta Bradleyho Barcolu, ktorého transfer môže vrátane bonusov dosiahnuť 123 miliónov libier (cca 143 mil. eur), obrancu Jeremyho Jacqueta, španielskeho krídelníka Victora Munoza a brankára Luccu Brughmannsa.
Ten sa k mužstvu pripojí až v budúcej sezóne.
Podľa dostupných informácií sa Hughes rozhodol odísť už na začiatku tohto roka. Keďže však Hughes už výrazne pokročil v práci na letných prestupoch, predovšetkým na príchode Barcolu, dohodol sa s vedením, že zostane až do konca prestupového obdobia. Informovala agentúra DPA.