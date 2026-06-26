Nováčik Niké ligy si poistil viacero opôr. Pokračujú aj zahraniční hráči

Na snímke gólová radosť Banskej Bystrice.
Na snímke gólová radosť Banskej Bystrice. (Autor: TASR)
TASR|26. jún 2026 o 17:42
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V sezóne 2025/2026 vybojovali postup do najvyššej súťaže.

Futbalový klub MFK Dukla Banská Bystrica sa dohodol na pokračovaní spolupráce s viacerými hráčmi, ktorí v sezóne 2025/2026 vybojovali postup do najvyššej súťaže.

V kádri nováčika Niké ligy budú aj naďalej pôsobiť skúsený brankár Lukáš Hroššo, stredopoliari Adam Hanes, Jakub Považanec, Tibor Slebodník a Enzo Mauro Arevalo Acosta, útočníci Emersons Okechukwu a Christopher Ariel Argueta Saravia. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dukla nedávno avizovala pokračovanie spolupráce aj s brazílskym obrancom Joaom Vitorom Mirandom, nigérijským obrancom Kazeemom Bolajim, stredopoliarom Adriánom Sivíčekom a brankárom Brankom Maruniakom.

Slovensko

    Na snímke gólová radosť Banskej Bystrice.
    Na snímke gólová radosť Banskej Bystrice.
    Nováčik Niké ligy si poistil viacero opôr. Pokračujú aj zahraniční hráči
    dnes 17:42
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