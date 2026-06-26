Nováčik Niké ligy si poistil viacero opôr. Pokračujú aj zahraniční hráči

Futbalový klub MFK Dukla Banská Bystrica sa dohodol na pokračovaní spolupráce s viacerými hráčmi, ktorí v sezóne 2025/2026 vybojovali postup do najvyššej súťaže.
V kádri nováčika Niké ligy budú aj naďalej pôsobiť skúsený brankár Lukáš Hroššo, stredopoliari Adam Hanes, Jakub Považanec, Tibor Slebodník a Enzo Mauro Arevalo Acosta, útočníci Emersons Okechukwu a Christopher Ariel Argueta Saravia. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Dukla nedávno avizovala pokračovanie spolupráce aj s brazílskym obrancom Joaom Vitorom Mirandom, nigérijským obrancom Kazeemom Bolajim, stredopoliarom Adriánom Sivíčekom a brankárom Brankom Maruniakom.