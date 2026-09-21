Anglicko je v tabuľke síce pred nami, no cieľom je vyhrať skupinu, vraví Hranica

Slovenský futbalista Timotej Hranica vyhlásil, že cieľom slovenskej reprezentácie do 21 rokov v závere kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 je priamy postup.
Obranca Žiliny sa teší aj na košické publikum, zatiaľ čo jeho bývalý klubový spoluhráč Tobiáš Pališčák verí, že si udrží výkonnosť z Plzne.
„Sokolíci“ sa najprv v piatok 25. septembra v Košiciach stretnú s tretím Írskom, pred ktorým majú na druhej priečke D-skupiny, garantujúcej účasť v novembrovej baráži, päťbodový náskok.
O týždeň neskôr budú na štadióne Stoke City čeliť lídrovi tabuľky z Anglicka, na ktorého strácajú tri body. Účinkovanie v kvalifikačnej skupine zavŕšia 6. októbra na pôde rovesníkov z Andorry. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sa už naplno pripravujú aj so siedmimi nováčikmi.
„Všetci vieme, aká výborná je tu partia. Reprezentácia je o výkonnosti a tento zraz dôkazom, že keď budete makať, dvere sú otvorené pre každého. Anglicko je v tabuľke síce pred nami, no naším cieľom je vyhrať skupinu.
Spraviť maximum pre to, aby sme na šampionát postúpili priamo. Najprv však musíme zvládnuť všetky zápasy, každý jeden má rovnakú váhu. Známkovať kvalifikáciu budeme až potom. Dôležité bude začať zodpovedne už v piatok v Košiciach, Írsko je v rebríčku hneď za nami a víťazstvom mu vieme definitívne odskočiť.
Očakávam fyzicky náročné stretnutie vo vysokom tempe, určite si nič nedarujeme. Duel však bude len taký ťažký, aký si ho urobíme,“ citoval web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Hranicu, ktorý už patrí k oporám tímu.
Dvadsaťjedenročný krídelný obranca sa teší aj na atmosféru v Košiciach: „Ľudia na východe žijú futbalom. Verím, že nás prídu podporiť v čo najväčšom počte. A že sa po záverečnom hvizde budeme všetci spoločne radovať.“
Počas leta sa pod Dubňom rozlúčil s klubovým spoluhráčom Pališčákom, keď 18-ročný stopér zamieril do Viktorie Plzeň a okamžite sa zaradil do základnej zostavy.
„Myslím, že som sa rozhodol správne. Česká liga, veľkoklub, všetko skvelé, je to iný level ako na Slovensku. Pravdupovediac, ani som nečakal, že zapadnem tak rýchlo, no o to viac ma blesková adaptácia do zostavy i kabíny teší. Verím, že si výkonnosť udržím,“ reagoval Pališčák.
Medzi siedmich nováčikov patrí ďalší hráč pôsobiaci v Česku Adam Rajnoha, ktorý už má za sebou debut v A-tíme pražskej Slavie, dokonca gólový, keď sa strelecky presadil v pohári.
„Som nesmierne rád, že som sa sem dostal, do reprezentácie som sa odmalička veľmi tešil. Verím, že sa svojej šance chopím a ukážem sa v čo najlepšom svetle. Na prvom mieste je však tímový úspech a postup na majstrovstvá,“ povedal Rajnoha.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov
Brankári: Dominik Ťapaj (FC Viktoria Plzeň), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Lukáš Domaniský (FK Železiarne Podbrezová)
Obrancovia: Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Filip Mielke (FC Hradec Králové), Tomáš Marušin (MFK Ružomberok), Michal Svoboda (MŠK Žilina), Matej Riznič (FK Teplice), Marek Okál (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Adam Rajnoha (SK Slavia Praha), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Miroslav Sovič (FC Košice), Artur Musák (FC Baník Ostrava), Filip Trello (FC Spartak Trnava), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava)
Útočníci: Alexej Maroš (ŠK Slovan Bratislava), Patrik Dulay (FC Slovan Liberec), Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Lukáš Mikulaj (AS Trenčín), Jakub Pira (MFK Karviná)